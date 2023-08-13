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【Twins成員】阿Sa富三代男友處處留情　石恆聰與連詩雅離合多次曾追求DaDa

娛樂 13:26 2023/08/13

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阿Sa（蔡卓妍）富三代男友處處留情。

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）驚傳與富三代男友石恆聰分手，結束6年情。

阿Sa男友石恆聰向來被封為「鑽石級筍盤」，過往被指頻頻出擊，曾與連詩雅拍拖，又追求過陳靜（DaDa）、日本𡃁模田代麻衣等，處處留情。

【Twins成員】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心

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石恆聰追女史

石恆聰於2014年與連詩雅拍拖，二人相戀3年期間曾多次分手及復合，最終不敵分手宿命。

如今，連詩雅已榮升為陳太，於今年嫁給陳家樂做人妻。

身為富三代的石恆聰被外界封為鑽石級筍盤，有指他追女仔十分豪氣，包飲包食之餘亦會送贈名牌手袋及iPhone予喜歡的女性。

石恆聰被指曾一擲千金追求陳靜（DaDa）、日本𡃁模田代麻衣及上海𡃁模。

【容祖兒音樂會】自爆阿Sa曾介紹異性　對方發動追求想發展地下情

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阿Sa情史

阿Sa因拍攝電影《追擊八月十五》而認識鄭中基，二人於2006年在美國秘婚，並於2010年因性格不合而離婚。

阿Sa離婚半年後與同屬同門的陳偉霆發展姊弟戀，惟二人於在2016年分手。

2017年，石恆聰與阿Sa相戀，二人拍拖6年多，期間曾多次傳出婚訊，直到近日傳來二人已分手的消息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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