【慳電台長】一家兩口每日用4°C電 林超英收負7元電費震驚網民

▲ 「慳電台長」林超英講得出做得到，電費竟然可以慳到唔使交！

每個家庭收到水電媒的帳單，通常都「牙痛咁聲」，但「慳電台長」林超英，身體力行慳電慳水，最新一期電費單，由6月7日至8月8日的63天，竟只用了253攝氏度，他同太太每日只用了4度電左右，今期電費係「負7元」，創了新低！網民震驚，大感佩服！

最新影片推介：

前天文台台長林超英，曾發表「核爆都唔開冷氣」而知名，他昨日在Facebook發帖，並上載了最新一期電費單，金額竟然是負7元，

剛收到了電費單，今期電費是負7元，比零還低！

▲ 林超英最新一期電費係「負7元」，勁！(Facebook圖片)

他重點指單內的圖過去兩年與太太的用電量，維持在每日4度左右的水平，「我家兩口子，即是每人每天2度，大家可以檢視家裏的電費單，看看比這個水平高出多少。」

他又指對比兩年前同期的電費單，扣減了慳電回扣，發現每度電實際收費由1元升到1.2元，相當於兩成，他更呼籲：

世界愈趨動盪，未來電費恐怕會再升，不講救地球也要講救荷包，大家宜開始慳電莫遲疑。

貼文一出，即掀起熱議，不少網民大讚他身體力行令人佩服，「講得出做得到係佩服的」、「謝謝你說到做到」、「好利害」、「真心佩服你可以做到，但我真係做唔到，上下左右鄰居個個開，焗住我都要開。（已經試過一晚唔開，結果差d中暑）」、「果然厲害! 不過若果人人如此，中電會否執笠 ？到時大家會否無電用？」。

不過也有網民擔心林超英慳電慳出禍影響身體，「夏天來了，為了健康着想應該盡量開冷氣，林先生請珍惜生命」、「美國都有對老夫婦，冇錢更換冷氣機，未及技師上門檢查，焗死咗！」、「慳電保地球可以理解，但又不能太過虐待自己。我覺得不浪費，正常的用便好」、「我怕自己未慳到錢就已經冇咗條命」。

林超英教慳電貼士

8月7日，林超英跟「浸大亞洲能源研究中心」合作，拍攝了1分鐘短片教大家用電熱水爐用得更慳電！他指要知點慳電，先要知大家用緊邊款電熱水爐，如用即熱式電熱水爐就切勿長開，因為佢每6分鐘就耗1度電！

因為即熱式電熱水爐一開就熱，水就即刻用咗佢，關鍵在於「唔好長期開住」，用好多電，6分鐘1度電！

另一種儲水式的熱水爐，由朝到晚長開，又保持住煲水的話，「佢會成日又開又閂」，會嘥好多電，

呢個時間又唔係用緊啲水沖涼，會嘥好多好多嘅電，有啲人話「啱啱好用完啲熱水就最慳啦！」，結果有時沖沖下無熱水，有時沖完涼，啲熱水都未用晒，咁咪又係嘥咗啲電！

所以他建議用即熱式電熱水爐沖涼，沖涼時間盡量短啲，咁就慳水慳電！

除了熱水爐可慳電外，其實林超英過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

責任編輯︰羅嘉欣