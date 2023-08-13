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【阿Sa情變】蔡卓妍親證與石恆聰已分手　阿Sa：唔係第三者亦都冇嗌交

娛樂 14:20 2023/08/13

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Twins成員阿Sa（蔡卓妍）親證與石恆聰已分手。

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，阿Sa向傳媒證實已分手一段時間，並強調當中不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

【Twins成員】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心

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阿Sa親證已分手

阿Sa向傳媒證實已跟石恆聰分手，且強調與第三者無關，「分開咗一段時間，唔係第三者，亦都冇嗌交，我哋仲係好好嘅朋友。」

她表明不會交代分手原因，「咁分開就梗係有啲問題嘅，不過呢啲我哋自己知就得喇，唔需要同人哋交代。謝謝大家關心！」

【Twins成員】阿Sa富三代男友處處留情　石恆聰與連詩雅離合多次曾追求DaDa

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6年情斷

現年40歲的蔡卓妍（阿Sa）與百億麻將館太子爺石恆聰，自2017年4月拍拖至今6年多，阿Sa過往亦不時帶男友出席不同場合甚至見家長，彼此已成功融入互相家中。

二人早已展開半同居生活，過往阿Sa放假亦會與石恆聰拍拖旅遊，但近月阿Sa突放長假卻是與家人朋友不停旅遊，卻不見石恆聰同行，兩人分手早有跡可尋。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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