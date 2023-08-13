【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限

▲ 網傳C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍梁超怡。

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場。

不過，阿Sa向傳媒稱與石恆聰分手並不涉及任何第三者，又表示二人仍是關係很好的朋友。

【無間道】港姐季軍梁超怡坦言想拍電影 盼與梁朝偉演情侶不介意親熱戲

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有指C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡。

美國回流發展

童星出身的梁超怡早於5歲已參演經典電影《無間道》，飾演梁朝偉與蕭亞軒的女兒，與偶像劉德華同場合作令其一生難忘。

【香港小姐2022】梁超怡被爆喜愛夜蒲影響名次？ 打破「紋身魔咒」成雙料港姐季軍

直到14歲跟隨家人移居美國芝加哥，大學修讀商科市場營銷，曾在Facebook任職工程師招聘員。

她早有豐富的選美經驗，2017年曾參選《世界華商形象大使競選（北美賽區）》奪得亞軍；2019年參選《芝加哥華商會親善小姐競選》，可惜落選。

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梁超怡奪港姐季軍

梁超怡其後從芝加哥返港，參加《2022年度香港小姐競選》，有「港版孫藝珍」之稱的她自參選以來一直備受關注，甚有觀眾緣的她獲網民大讚仙氣十足。

她最終奪得季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」。

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港姐決賽前被爆料

不過樹大招風，去年港姐決賽前，有爆料者向媒體提供相片，相中一位疑似梁超怡的女子穿貼身黃色性感短裙，並展現深長的事業線，與身旁的身穿黑色吊帶裙的女子一同對鏡自拍照，予人蒲精的感覺。

另外，又有人爆料指梁超怡至少有7個紋身，如手臂上有彩色紋身。

26歲的梁超怡不時於IG分享日常生活，她熱愛戶外運動，包括游泳、騎馬以及玩越野賽車等。而且，見她不時周遊列國，享受美酒與佳餚、駕名車，更拍了不少美照，當中亦有性感泳照，騷出弗爆身材。

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