【跨境交通】福田「靈活行」明起推出　可即日改票3次

▲ （港鐵提供）

福田「靈活行」將於明日（14日）推出，往來香港西九龍站及福田站的乘客除了可按照客規辦理「一般改票」，在截止時間前，即香港出發列車開出前45分鐘或內地出發列車開出前30分鐘，免費改票一次之外，亦可在乘車當日透過福田「靈活行」，額外免費改乘指定的即日車次，最多三次，最遲可於列車開出後1個小時內辦理改乘。

乘客可選擇改乘往返西九龍及福田的直達列車，每天共38班，但不包括以福田為中途站的列車，亦會獲安排與原車票相同車廂等級的車票，而持「二等座」車票的旅客，有機會被安排「無預留座位票」，即無編配座位，可能需要站立乘車。

乘客可使用12306平台、或前往香港西九龍站B1票務大堂的自助售票機、車站票務櫃位，以及位於B3層離港大堂的「靈活行」 自助機辦理手續。在福田站出發的乘客除使用12306平台外，亦可透過車站的自助售票機及票務櫃位辦理「靈活行」。

「靈活行」懶人包

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