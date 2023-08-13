【娛圈囍事】林秀怡+黃美棋賀阿七榮升人妻　吳嘉儀與老公趕生「豬BB」

▲ 阿七（吳嘉儀）榮升人妻。

TVB演員「阿七」吳嘉儀與另一半夫豬仔（Leo）於今天（8月13日）舉行婚禮，可喜可賀！

人緣甚好的可七獲不少親友到場見證重要時刻，圈中好友黃美棋和林秀怡亦有親身祝賀，向一對新人送上祝福。

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阿七榮升人妻

豬仔於早上到女家接新娘，與兄弟齊齊大玩姊妹們安排的「玩新郎」遊戲，現場笑聲不斷。

身穿裙褂的阿七與穿上馬褂的豬仔男才女貌現身，齊齊向長輩跪地斟茶，收獲不少金器作結婚禮物，又合照留念。

阿七的圈中好友黃美棋和林秀怡亦分別到場送上祝福，並合照留念。

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分享甜蜜戀事

阿七曾透露想跟老公去度蜜月，「要睇工作安排呀，TVB肯畀我請假，最想去老公『豬仔』嘅故鄉海南島honeymoon，享受陽光與海灘，咁啱當年我父母都係去海南島渡密月。」

談到拍拖以來有何難忘事，她甜蜜稱：「有一段長時間我哋工作各有各忙，最珍貴嘅拍拖時間就佢開車接送我番工收工。」

阿七續稱：「我哋試過由香港一直駕車到湖南、湖北、江西，自駕遊，800公里的旅程一直坐喺佢側邊，一齊去搵d古蹟睇吓。佢話過:『第時我哋退休，豬仔會揸住架露營車環遊世界，去唔同國家探朋友，我永遠都坐喺佢旁邊陪住佢』。」

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她更大讚對方：「佢係一個100分柴可夫，無論我凌晨收工佢會接我，清晨番工佢會送我，我試過拍劇試過成身泥，仲要趕住去排話劇，佢都會安全送我去目的地。」

問到打算何時再晉一級「升呢」做媽媽，她回應：「要睇緣份呀，老公好心急，希望趕得切生到個龍『豬』 BB。」

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