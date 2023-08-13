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【疫後復甦】陳茂波：短期內要搞旺夜市　籲推動港旅業多元、高增值發展

政治 16:20 2023/08/13

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財政司司長陳茂波指內地旅客的消費習慣有所改變。（梁偉榮攝）

本港疫後復甦未如預期，不過，財政司司長陳茂波稱，踏入下半年，本港旅遊業的復甦有加快趨勢，稱內地遊客數量恢復至疫前7成；東南亞國家的遊客已超疫前。不過，陳茂波指出，內地旅客的消費習慣有所改變，呼籲要抓緊機會，推動香港旅遊業朝多元、高增值、可持續方向發展。又表示，短期內，要和業界合理搞活搞旺本港夜市。

財政司司長陳茂波指短期內要搞旺夜市。（財政司司長網誌圖片）

陳茂波今日在網誌引述旅發局調查指，內地旅客來港旅遊的消費習慣有所改變，以購物為主的比例較疫情前下降，不少旅客，特別是年輕遊客群體，來港旅遊是為參與文化、藝術和展覽活動，或觀賞大型演唱會等。他舉例，早前的香港動漫電玩節，不少內地和東南亞遊客是專程來港參與，有參展商向他表示，只要是具創意、特色的產品，參觀者十分願意購買。

「這種旅遊及消費模式的轉變對我們的啟示是：客人重視的是產品和服務的特色、創意、質素和用戶體驗，我們必須抓準。」

陳茂波續指，大型盛事、國際會議展覽等活動對吸引高增值旅客尤為重要，這亦是世界各地力爭的旅遊板塊，稱會投放資源積極爭取更多不同類型、不同行業的國際會議與展覽在港舉行，鞏固香港作為區內首選會展旅遊目的地的地位。

邵家輝：舉辦夜市需要政府牽頭

批發及零售界立法會議員邵家輝建議當局考慮舉辦夜巿場，刺激消費。他認為，舉辦夜巿，需要政府牽頭及政策支持，例如找出場地，免費提供予巿民使用。邵家輝又建議商場推出戲院午夜場及食肆的特價優惠，巿民可以在看電影前後於商場飲食，亦可與地產商商討，個別商場營業至午夜或更夜時間。

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記者：戴朗希

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