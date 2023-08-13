【香港小姐2023】莊子璇凌晨突然入院　大熱佳麗承認壓力爆煲

《2023香港小姐競選》決賽將於8月27日晚舉行，明天（8月14日）更會開記者會，一眾港姐佳麗將首次以泳裝現身記招即場見本地傳媒。

可是今年港姐大熱15號莊子璇（Hillary）在今日（8月13日）凌晨約3時，於個人IG社交自爆突然入院，她在限時動態上載一張在醫院的照片，寫：「最近係唔係水逆？？」

到今日凌晨約5時許，她再限時動態上載短片，片中她手插喉管，並寫道：「最近嘅壓力原來已經爆發咗喺身上，一直都唔留意，最辛苦嘅原來唔係比賽本身...真係要好好注意健康，遠離壓力」。

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鋒芒太露招惹是非

事實莊子璇在今屆港姐一直領先，早前已連續獲，包括「你最Like的心水佳麗第三名」、「一見鍾意佳麗第一名」、「越南越愛香港小姐」、「現場觀眾至Like佳麗 」，暫時是今屆港姐佳麗當中，領獎之冠。

可是，鋒芒太露也易招是非，早前莊子璇被報道指她自恃大熱擺款，而且擦工作人員鞋，可是對其他佳麗卻另一態度而遭杯葛。而她早前已在IG透露，因為壓力大令皮膚變差生暗瘡，為此甚煩惱，未知莊子璇明天能否出席港姐記招。

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