【一代巨星】張國榮下月12日67歲冥壽　文化博物館免費放映《戀戰沖繩》及《東邪西毒》

▲ （香港文化博物館圖片）

下月12日是一代巨星張國榮67歲冥壽，定星期二為休館日的香港文化博物館講作特別開放安排，博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影，分別為上午11時放映的《戀戰沖繩》及下午3時放映的《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

另外，博物館為紀念張國榮逝世20周年舉辦的「繼續寵愛・張國榮紀念展」，今日（13日）迎來第30萬名參觀者，文化體育及旅遊局副局長劉震、展覽其中一位客席策展人陳淑芬及香港文化博物館總館長林國輝親自為其送上別紀念品，包括港電影資料館「芳華再續」專題放映活動免費電影門票、張國榮20周年復古玫瑰紀念章等；展覽將至10月9日，期間免費入場。

此外，由康文署主辦的「香港流行文化節2023︰樂在博物館」將在9月的4個星期日下午2時至5時在香港文化博物館大堂舉行免費音樂表演，由本地5個音樂人及團體為市民獻上張國榮經典金曲及其他流行歌曲。節目不設門票及座位。

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責任編輯：黃小冰