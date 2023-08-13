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【窮遊香港】內地男來港窮遊教「0蚊過夜」 激讚1地方有冷氣+叉電+水飲

親子 17:22 2023/08/13

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

有內地男在小紅書出攻略，教人「窮遊香港」，0蚊就可以瞓過夜。

冇錢係咪唔好去旅行？有內地男早前在小紅書發帖，教內地人「窮遊香港」，仲自訂一套「免費過夜攻略」，他大讚該地方有監控安全、有冷氣、有免費叉電同水喝，睡覺也不會被趕，有網民讚他識玩，不過也有網民嘲笑他失禮似行乞，「仲以為有咩好路數，原來係訓街！」

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該內地男日前在小紅書發帖，以「窮遊去香港如何免費過夜」為題，分享【首選在香港機場免費過夜攻略】，他的理由如下：

1.有監控安全，有空調，睡覺不會被趕

2.有免費充電，免費水喝（超市一瓶水要賣7港幣）

他指抵港後，可用港澳通行證在三個地點之一免費領取一個「香港有禮」禮券，他自己是在尖沙咀碼頭領的，然後掃碼註冊，選擇機場快線作為禮品進行領取，通過郵箱接收便會收到一個去機場的地鐵票二維碼，

你就可以免費坐地鐵去機場了（價值115港幣），坐機場快線地鐵掃碼進站去到機場，你就自己找個位置睡下即可。

他更溫馨提示指，到凌晨5點半就有很多旅客進機場準備登機，人來人往，

位置開始緊張起來，建議就不要睡了，市容不太好。另外空調蠻冷的，需披件外套。

貼文一出，即掀起熱議，有網民讚他「犀利！」、「還是你會玩」，有理智的網民則指香港根本不適合窮遊，整這些還不如不去，「去香港窮遊，那吃飯購物呢？…不會去香港不吃不喝也不購物吧？那你去香港是乾什麼的！」、「沒錢就別出去玩了」、「仲以為有咩好路數，原來係訓街！」、「冇錢去香港玩毛啊？本嚟港人對陸仔印象就唔好，住都住唔起仲要嚟，行乞一樣。」、「幾百蚊一晚都話俾唔起就唔好學人去旅遊，簡直失禮街坊笑死人。」

而樓主自認「又窮又想出去玩」，不過他也同意港澳都不適合窮遊，僅僅適合沒去過香港的網民去見識下，2天1夜就足夠，「覺得折騰可以不去的，老實在大陸待著」、「開房錢肯定有，躺一晚而已只是覺得無謂啦，還不如拿去吃喝玩」。

對於網民建議樓主可租住廉價的重慶大廈，他極度反感指重慶大廈有各國人雜，就算有最便宜的賓館，也不敢租住，「髒亂差，不敢去住，寧願跑機場…開房錢肯定有，躺一晚而已只是覺得無謂啦，還不如拿去吃喝玩。」

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責任編輯︰王明芳

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