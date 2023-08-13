【螞蟻入侵】港媽淘寶1.2元神奇蟻藥 引出蟻竇大軍輕鬆滅蟻

香港不少家居常受蟻患困擾，面對細小的敵人卻往往束手無策！有港媽近期在網上分享，稱家中備受螞蟻困擾，但在淘寶購買一支「神奇藥筆」，翌日螞蟻完全消失，成功解決蟻患。大批網民均大讚好用。

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該名港媽近期在facebook群組「淘寶開心share」發帖，稱一家人受到螞蟻問題困擾3至4個月，一直都找不到源頭，

今日係廚房，明天可能係洗手間門口，有時係天花板度。

螞蟻蹤跡幾乎無處不在，她試過多種滅蟻方法。均無法解決。

近期她抱著嘗試心態，於淘寶購入「神奇藥筆」，僅使用一次，第二日螞蟻立即消失，她直言，「心情難以想象」，認為是至今最成功滅蟻的一個方法，大讚「神奇藥筆」是好東西，並與網民分享該滅蟻方法。

帖文引起網民熱議，大批網民均稱曾使用過「神奇藥筆」這個滅蟻方法，並大讚「好用」，不但可以消滅螞蟻，連「蟑螂都得，因為我畫左個地方佢行過，不過佢死時會搵地方死」；亦有網民指神奇藥筆已有數十年歷史，形容功效「真係好神奇」，以前每家每戶均有一至兩盒在家備用；不過，也有網民稱這個滅蟻方法「無乜用」。

30歲男遭螞蟻咬傷送院不治

台灣曾有一名30歲男子，在工地遭螞蟻咬傷後身體不適，3小時後被發現後嘴唇發黑、失去意識，送醫搶救後不治。

據衞生署資料，本港有被毒節足類動物咬傷及螫傷的事故，主要是由蜜蜂、蜈蚣、螞蟻等動物引致。當中，入侵紅火蟻會叮咬和螫刺人類，傷口會灼痛，其後於一、兩天內形成非常痕癢的白色膿疱。痛楚及膿疱或會持續10天，並可能留下永久的疤痕。

由於破開的傷口可能會出現細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應該讓它自然消退。另外，可以肥皂和水洗滌傷口，或使用冷敷或冰袋，以紓緩痛楚及有助消腫。若身體出現多處皮膚感到痕癢、面部包括嘴唇、舌頭、喉嚨及上呼吸道腫脹、全身皮膚發紅、心跳加速、頭暈或昏厥、氣喘或呼吸困難等嚴重徵狀，就須即時求醫。

據淘寶商家官網顯示，該「神奇藥筆」廣州佳麗牌公司所出品，為白色粉筆狀，可滅虱子、蟑螂、螞蟻、跳蚤、臭蟲等，優惠價5.8元人民幣5支，即最平每支僅約1.16人民幣(約1.25港元)。

責任編輯：羅嘉欣