【創科發展】美國打壓更堅定發展創科決心　陳茂波︰「人工智能超算中心」顧問研究今年度內完成

▲ 財政司司長陳茂波。(資料圖片)

美國日前推出新禁令，限制美國企業對華半導體等3大敏感技術投資，範圍涵蓋香港。財政司司長陳茂波指此舉只會更堅定香港推動創科發展的決心，並透露在「算力」基建上，港府就「人工智能超算中心」及相關營運模式的顧問研究已於5月展開，預計將於今個年度內完成。

陳茂波今日發表網誌稱，推動人工智能產業發展，「數據」、「算力」和「算法」是當中的三大核心要素。

在「數據」方面，陳茂波指港府在6月底與國家網信辦簽署了《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，將有利促進內地數據在大灣區內跨境安全流動和使用，令香港正在建立內地和國際數據「雙滙聚」的獨特優勢。

而在「算法」能力上，陳茂波表示政府正加緊吸引重點的創科企業落戶香港或擴展其在港營運的規模，不少是在人工智能、超算能力及芯片研發方面擁有前沿技術，它們的落戶將可加速香港在人工智能產業生態系統的形成。

陳茂波續指，港府會繼續開拓更多的投資者和資金，並善用政府的財政實力，透過各種不同形式的共同投資以槓桿私人市場的資金，助力推動本港的創科發展。他亦透露去年出訪中東時，當地政商界普遍表示希望擴闊投資的領域和項目，中國和亞洲是他們最想探討的市場。

陳茂波稱，11月會再次籌辦國際金融領袖峰會，加上其他國際會議，將匯聚大批世界頂尖的投資機構和領袖，讓他們更深入了解和把握香港和國家的投資機會。

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記者：戴朗希