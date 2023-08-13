【教師流失】教育局出招搶教師　畢業前兩年可獲聘書

▲ 新一輪官校教師招聘安排，開放予明年及後年畢業的大學生申請應徵。（資料圖片）

本港各行各業求才若渴，教育局亦出招「搶教師」，於新一輪官校教師招聘安排，開放予明年及後年畢業的大學生申請應徵，以提早獲得聘書，每月起薪高達3.4萬元。業界形容做法有助準教師提早規劃，吸引有志投身教育人士入行。

教育局於本月初展開新一輪官中助理教育主任（AEO）及官小助理小學學位教師（APSM）招聘，前者教席涵蓋9個科目，包括中文、英文、數學、物理、生物、中國歷史、設計與應用科技、經濟，以及體育；後者則涵蓋5科，包括中文、英文、音樂、體育，以及視覺藝術；兩者月入起薪均是34,060元，即總薪級表第15點。

教育局同時開放予預計可於2024年夏季或2025年夏季或之前，取得主修相關學科的學士或碩士學位，或學位教師教育文憑課程（PGDE）人士遞交申請，意味9月升讀大學4、5年級的準教師，甚至是9月準備入讀PGDE的大學畢業生也有機會獲聘。

有官校校長坦言，目前教師人手仍然緊張，不止限於官校，整個教育界別也對人才渴求熾熱，不同津校、直資學校辦學團體也希望留住人才，形容新安排有助準教師預早做好生涯規劃，亦可吸引有志加入教育行業的人士。

教育局回應指，為響應政府擴大公務員招聘範圍，將教育主任、小學學位教師及言語治療主任3個職系的招聘範圍，擴展至下一屆畢業的大學本科生和研究生，形容新安排為盡早招攬人才，吸納有志之士加入團隊，並協助青年更好地規劃未來事業發展。至於官校教師人手情況，局方稱須視乎學校開班數目、開設科目等因素，按實際需要聘用人手，適時審視安排成效。

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責任編輯：馮琪雅