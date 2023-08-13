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【A0女神】游嘉欣曼谷旅行騷長腿　游游「大個女」漸散發女人味【多圖】

娛樂 19:27 2023/08/13

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

A0女神游嘉欣（游游）雖然只是23歲，不過因為她19歲開始主持節目，觀眾可說是睇住她愈來愈大個女。近日，一向慳妹的游游「破費」去泰國曼谷旅行，並上載一批旅行靚相，當中有大騷靚腿的照片派福利益粉絲，寫道：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假🏖️」

不少網民覺得游游靚女外，並覺得她已成長，由過往「小妹妹」漸散發女人味。

【肥媽李鼎】A0女神慳家不拍拖儲「姑婆本」　游嘉欣劇接劇成TVB上位小花【多圖】

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游游成TVB力捧小花

其實游游雖然年青，不過入行有一上日子，好早在大學一年級時被TVB助導發掘面試《電競王》直播主持，其後擔任《#後生仔傾吓偈》主持，在2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而為人認識，首次拍劇已獲讚演技自然不造作，憑清純樣子成功入屋。

她亦頗受TVB力捧，之後參演劇集《青年心城之撐起青春》、《青春不要臉》、《回歸》等，在《法言人》更與孔德賢演一對苦命小情人，頗有內心戲發揮。

另外，主持《肥媽李鼎》雖然是「問題少女」對烹飪一竅不通，經常問鼎爺及肥媽入廚問題，不過反而令觀眾覺得親切可愛。

《肥媽李鼎》

半工讀大學畢業

而她本身也十分乖女，入娛樂圈成TVB上位小花，但以半工讀方式繼續學業，在今年5月戴上四方帽大學畢業。

事實游游學業成績一向不錯，2017年於DSE考試，經濟科及地理科考獲5級成績，以20分升讀城大管理學系學士課程。

而且游嘉欣絕非大使港女，曾於節目《代溝關注組》分享其慳錢大法指，由於覺得外出會花錢，所以愛當宅女，說：「除卻要返工之外，平時完全拒絕社交，唔出門口。」

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A0不拍拖省支出

另外，由主持《#後生仔傾吓偈》開始她習慣帶飯，盡力減少支出，而且儘管多趕時間也不搭的士。她天指為控制支出，銀包只放百多元現金，可減低開支外，更可降低購物慾。

可是她曾揚言自己為A0女生，所以不拍拖可省卻不少支出，包括外出食飯和買禮物給男友等。不過，始終大個女又長得漂亮，不知游游何時畀機會裙下之臣？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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