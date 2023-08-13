【新冠病毒】醫學會會長料EG.5感染個案將上升　稱本港作為國際城市難獨善其身

▲ 香港醫學會會長鄭志文預料，本港未來數周EG.5感染個案會上升。（梁偉榮攝）

新冠病毒變異株EG.5正於多個國家傳播。香港醫學會會長鄭志文今（13日）接受本報訪問表示，EG.5傳播力強，認為本港「作為國際城市不能獨善其身」，故預料未來數周感染個案會上升，並建議監察重症個案。

鄭志文表示，新冠病毒變異株EG.5傳播力強，香港近日亦出現感染病例，惟重症比率不高。他認為，本港「作為國際城市不能獨善其身」，因此預料未來數周感染個案會持續上升。不過他指，大部分市民已感染過新冠病毒，相信EG.5嚴重性不高，無須過分擔心，並建議當局監察重症個案，檢示會否造成廣泛傳播、對醫療系統造成負擔。

另外，鄭志文指多個地區的感染個案明顯增加，以美國為例，其EG.5感染個案由上月底佔總新增病例12%，急升至本月初的18%；英國、日本及內地亦相繼出現相關病例。他呼籲，尚未接種疫苗的高危人士應盡快注射疫苗，並指一旦確診，亦可到普通科門診或向私家醫生求診，無須到急症室求醫。

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記者：梁凱婷