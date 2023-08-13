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【香港小姐】2022年三甲港姐是非多　林鈺洧+許子萱+梁超怡談應對方法　

娛樂 18:49 2023/08/13

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2022年三甲港姐林鈺洧、許子萱和梁超怡都遇到很多負面新聞。

Twins成員阿Sa（蔡卓妍）與百億麻將館太子爺男友石恆聰拍拖6年多，突然傳出二人已分手的消息，網上有消息指阿Sa因石恆聰與圈中的C小姐關係愈來愈親密而引致分手收場，有指C小姐《2022年度香港小姐競選》季軍梁超怡。

2022年港姐三甲分別為林鈺洧、許子萱和梁超怡，三人都不約而同遇到很多負面新聞。

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梁超怡被指是C小姐

網上流傳C小姐是《2022年度香港小姐競選》季軍、「最上鏡小姐」、「現場觀眾至Like佳麗」及「最佳口才獎」得主梁超怡。

去年港姐決賽前，有爆料者向媒體提供相片，相中一位疑似梁超怡的女子穿貼身黃色性感短裙，並展現深長的事業線，與身旁的身穿黑色吊帶裙的女子一同對鏡自拍照，予人蒲精的感覺。

另外，又有人爆料指梁超怡至少有7個紋身，如手臂上有彩色紋身。

自認性格樂觀開朗的梁超怡不會輕易被流言蜚語影響，她曾表示 ：「我很少看這些新聞 ，而且我覺得在這個世界上一定有人不喜歡你，所以我會選擇放大正面的評論， 不會專注不正面的事， 加上我覺得不需要為了討好某人改變自己 ，最重要過自己的生活。」

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許子萱被傳不和

22年港姐亞軍、國際親善小姐、最佳妝容獎、生態保育大使獎及最佳口才獎得主許子萱亦曾面對負面新聞。

去年參選期間，許子萱被指與另一佳麗張光怡因排舞問題而鬧不和，並當對方透明。

及後在總決賽時，當司儀宣讀許子萱獲得亞軍，她被指因不滿賽果而當場「黑面」。

許子萱直言看到這些報道時感到不快，但她很快便懂得調節心態：「 我參選前家人都有提醒我 ，你站出來就會受到正負評價，我覺得有多少人喜歡你，就會有多少人討厭你，但我覺得做好最真實自己便可。」

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林鈺洧被爆性史

22年港姐冠軍林鈺洧自參選以來是非不絕，不但被翻「性史」舊帳，被網民封為「性女港姐」，後來更被閨蜜爆料指她欠下50萬卡數，要靠獎金「填氹」，再有爆料指她曾「踩場」找情敵晦氣。

面對浪接浪的負面新聞，林鈺洧坦言感到不快，更直言全屬假新聞：「自參選起便會有不同假新聞 ，我根本沒有信用卡又何來會爭卡數，就算以前我有信用卡的限額都只得一萬元，所以根本沒有可能會爭卡數。而且，因為我不喜歡自動扣數，覺得數目不清楚，最後都取消了。」

她續指不明為何成為香港小姐後，變成更多人的玫擊目標：「我不明為何那些人要作這些假新聞攻擊我，但我相信觀眾的眼睛是雪亮，當他們看到我的為人與指控反差那麼大的時候，我覺得他們會選擇相信我。 」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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