【投訴爭議】連環炮轟客服出錯空姐拒協助搬行李 港媽斥：服務員認為我耍大牌

▲ 有港媽上網炮轟航空公司客服出錯，空姐又拒協助搬行李。

近年屢次發生空姐遭投訴！有港媽日前在網上討論區發帖，力數有航空公司客服，未有跟進她的promo申請，其後她再炮轟早年攜同小朋友搭飛機時，要求空姐幫忙搬行李被拒，更硬食空姐的眼神，令她嬲爆，「希望佢哋知自己職位係服務員唔係小姐！」。

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該名港媽前日(13日)，在Baby Kingdom發帖，她指自己在7月中致電客服問有關申請promo一事，港媽向職員說出詳情後，對方表示會在10日內回覆。豈料，8月初都沒有回覆，「我打去，職員乜都唔知，我重覆一次，話再覆我，又無覆，隔日我再打去，兩個鐘後覆我合資格，會將promo禮品信發email俾我，等咗一個星期都唔見email，我再打去就改口話我唔合資格！」

因此，港媽要求supervisor跟進，對方告知她最遲7點覆，但足足遲了45分鐘，港媽才收到電話，並指，「未到8點都附合最遲7點！」，當時supervisor更確認同事已覆港媽是合資格申請。

沒想到翌日，之前那位職員又打給港媽話「佢無確實」，之後就有個經理跟進，承認同事是確認我合資格，但話他們的紀錄她是不合資格……如是者，港媽與客服職員來來回回多次，

個promo我一家三口都係我申請，點會得我唔合資格，成件事國泰唔覆，覆咗又反口，兩個主管都係未聽之前嘅錄音就想馬虎覆我了事…

她直斥成件事是航空公司廣州客服處理，她不是想分化，但文化差異的確頗大！本來她想當自己「唔好彩」，諗諗吓又覺得不可縱容他們，決定發信給「customer relationship department」投訴……

再轟空姐拒搬行李

有網民留言鬧爆空中服務員不知所謂，竟觸發起港媽當年攜同小朋友搭飛機時，遭空姐拒協助搬行李，

有次帶住小朋友坐飛機，我本身唔高，客氣地要求空中服務員幫我搬個喼上架，點知佢用個眼神叫我自己搬，好彩有個男人睇唔過眼幫我抬咗上去希望佢哋知自己職位係服務員唔係小姐。

港媽的「空姐搬行李」論，被網民反轟，「空姐唔幫忙搬行李，間間傳統航空公司都係。指嘅係工作內容唔包，萬一受傷 claim唔到工傷。空姐幫客手，純粹出於好意。搬唔搬行李，同廉航無關。」、「有搭開飛機都知空姐唔負責搬行李，如果空姐開口話佢唔做，點知會唔會被人發爛上網上線投訴呢？嘈起上嚟影響到大家，將心比己佢哋都好為難嘅！」、「一個空姐， 肯定啱會大大隻， 佢又係女人你又係女人，分分鐘佢仲瘦弱過你， 一班機 economy有300 個位， 其中10% 自己上唔到行李， 一個女人仔可以幫幾多個客搬， 比啲同理心」。

港媽遭網民圍攻後指自己當年唔知空姐唔以代上行李，而行李的確有啲重，擔心搬到一半會失手，所以才禮貌地要求幫忙，「可能我自己認定若有規定，你可以告知。我都係唔得先要求你，而服務員就認為我係耍大牌…」

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責任編輯︰王明芳