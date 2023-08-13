【留人才】醫學會會長倡照顧醫生身心健康留住人才　並維持專科培訓機會

▲ 對於搶醫療人才，鄭志文直言，「人搶你又搶，並非一定搶到」，反而應「留人才」。（梁偉榮攝）

現時世界各地均積極「搶人才」，香港醫學會會長鄭志文今表示應「留人才」，照顧本地醫生的身心健康，甚至增加本地專科培訓機會，紓綬人手不足問題。另外，他相信醫委會轄下的特別小組能夠做好把關，決定獲免試認可醫學資格的院校，確保來港執業的海外醫生質素。

對於搶醫療人才，鄭志文直言，「人搶你又搶，並非一定搶到」，故反而應「留人才」，照顧公營醫療系統醫生的身心健康、工作滿足率，並非單單提供金錢、房屋資助來解決問題。他亦認為，本地專科培訓機會本身競爭激烈，不應就輸入人才而減少有關資源，相反增加醫科生學額、增撥資源、或是建立第三間醫學院等方向，有助本地醫療發展。

本港致力發展不同醫療項目，鄭志文則認為，面對有限人手應「睇餸食飯」，考慮人力資源及配套，作出正規及大型評估，以減少非必要及非緊急的醫療服務，將人手投放到更迫切的服務上。

就放寬海外醫生來港執業要求，鄭志文認為保持醫生質素極重要，形容「無一定要求非常危險」，但他相信醫務委員會轄下的特別註冊委員會能夠做好把關，決定獲免試認可醫學資格的院校。不過，他亦憂慮，有極少數質素及水平參齊的醫科生，經此渠道來港執業，故建議當局仔細審核個別申請。

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記者：梁凱婷