【學校發展】瑪利諾神父教會學校在內4校辦學權交還天主教教區　校名及辦學宗旨不變

▲ 涉及深水埗瑪利諾神父教會學校在內4間中小學辦學權將交還天主教教區。（學校網頁截圖）

4間由美國天主教傳教會（「瑪利諾神父」）於50、60年代創辦的天主教中小學辦學權，將於9月1日交還天主教香港教區直接管理，教區表示接收辦學權後，不會改變校名、校訓及辦學宗旨等。

4間學校包括於1957年創辦、位於深水埗的瑪利諾神父教會學校及其小學部；1966年創辦、位於觀塘的瑪利諾中學；以及1969年創辦、位於九龍灣的天主教柏德學校。4校校監分別聯同辦學團體美國天主教傳教會（瑪利諾神父）香港區代表、天主教香港教區教育事務主教代表，於上周五（11日）發出通告，宣布各校辦學權將於9月1日由美國天主教傳教會或瑪利諾學校有限公司交還教區。

教區讚賞瑪利諾神父在過去60多年來對4間學校所作出的無私奉獻，並應允在接收辦學權後，除轉換辦學團體外，其他有關4校的校名、校訓、辦學宗旨、辦學精神等辦學要項均維持不變。瑪利諾神父及教區已於2020年5月分別去信教育局申請交還及接收辦學權；其後於2022年9月諮詢法團校董會、教職員及家長教師會及校友會執委會等持分者，並獲一致支持；直至本月2日獲教育局通知批准申請，9月1日正式生效。

通告提及，瑪利諾神父創校時已跟教區簽訂協議，說明所有由瑪利諾神父取得、興建及發展的學校，全是以教區名義持有，在協議書期滿或終止時，所有學校須即時交還教區直接管理。通告無列明協議終止日期，但指瑪利諾神父曾先後將十餘間屬校辦學權交還教區，鑒於會士人數遞減及年事日高，沒有足夠人力兼顧管理學校，總部於2020年議決將現時仍由其營辦的4間學校辦學權交還教區。瑪利諾神父於2020年5月致函天主教香港教區湯漢樞機，表明交還4校辦學權意願獲批。

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責任編輯：馮琪雅