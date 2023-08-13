  • 29°C
香港時間 : 2023813日 (週日) 20:30
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校發展】瑪利諾神父教會學校在內4校辦學權交還天主教教區　校名及辦學宗旨不變

社會 20:04 2023/08/13

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

涉及深水埗瑪利諾神父教會學校在內4間中小學辦學權將交還天主教教區。（學校網頁截圖）

4間由美國天主教傳教會（「瑪利諾神父」）於50、60年代創辦的天主教中小學辦學權，將於9月1日交還天主教香港教區直接管理，教區表示接收辦學權後，不會改變校名、校訓及辦學宗旨等。

4間學校包括於1957年創辦、位於深水埗的瑪利諾神父教會學校及其小學部；1966年創辦、位於觀塘的瑪利諾中學；以及1969年創辦、位於九龍灣的天主教柏德學校。4校校監分別聯同辦學團體美國天主教傳教會（瑪利諾神父）香港區代表、天主教香港教區教育事務主教代表，於上周五（11日）發出通告，宣布各校辦學權將於9月1日由美國天主教傳教會或瑪利諾學校有限公司交還教區。

教區讚賞瑪利諾神父在過去60多年來對4間學校所作出的無私奉獻，並應允在接收辦學權後，除轉換辦學團體外，其他有關4校的校名、校訓、辦學宗旨、辦學精神等辦學要項均維持不變。瑪利諾神父及教區已於2020年5月分別去信教育局申請交還及接收辦學權；其後於2022年9月諮詢法團校董會、教職員及家長教師會及校友會執委會等持分者，並獲一致支持；直至本月2日獲教育局通知批准申請，9月1日正式生效。

通告提及，瑪利諾神父創校時已跟教區簽訂協議，說明所有由瑪利諾神父取得、興建及發展的學校，全是以教區名義持有，在協議書期滿或終止時，所有學校須即時交還教區直接管理。通告無列明協議終止日期，但指瑪利諾神父曾先後將十餘間屬校辦學權交還教區，鑒於會士人數遞減及年事日高，沒有足夠人力兼顧管理學校，總部於2020年議決將現時仍由其營辦的4間學校辦學權交還教區。瑪利諾神父於2020年5月致函天主教香港教區湯漢樞機，表明交還4校辦學權意願獲批。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

中小學教育 天主教 瑪利諾神父教會學校 瑪利諾中學 天主教柏德學校 觀塘 九龍灣 學校 中學 深水埗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心
今日 11:37
【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」