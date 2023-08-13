【靈活行】議員視察即場改票大約1分鐘　高鐵往福田首設10%「企位」

▲ 立法會「A4聯盟」考察高鐵「靈活行」落實情況。

高鐵香港段明日(14日)起實施靈活行，乘客可在指定時間內改票，整個過程大約1分鐘。立法會議員張欣宇和梁文廣歡迎有關安排，二人今早在高鐵站禁區視察改票機後指，希望高鐵靈活行能盡快擴展至深圳北站。至於「企位」安排，張欣宇引述港鐵透露整體數量約是二等座的10%。

港鐵將於明日推出「靈活行」，往來高鐵西九龍站及福田站的乘客可於乘車當日透過福田「靈活行」，最多3次免費改乘指定的即日車次，最遲可於列車開出後1個小時內辦理改乘。乘客可透過12306平台，或親身到西九龍高鐵站理更改手續。

港鐵提醒，部分指定班次若沒有剩餘座位，持「二等座」車票的乘客或需要站立乘車，亦是高鐵首次設立「企位」安排。張欣宇引述港鐵透露，「企位」數量約是二等座的10%。

▲ 議員視察即場改票大約1分鐘。

張欣宇希望，未來「靈活行」能夠拓展至深圳北站，並適用於經停福田的班次，同時加倍每日香港來往福田的班次，達至10-15分鐘一班，令旅客可以更加方便快速的往來港深CBD，真正做到「港深同城化」。他解釋，實施靈活行的前提是班次密和客量多，「如果1個鐘先有一班，票務改動的困難較大。」另外，他認為廣州南亦是有潛力實施靈活行的站點。

立法會A4聯盟今早經高鐵北上，其間在港鐵職員介紹下，視察改票機運作，現場售票機的輕觸式屏幕已經加入「靈活行」按鍵，乘客掃描身份證明文件便會出現購票信息，選擇需要變更的原有車次後，屏幕會顯示可選擇的新車次，確認後會列印「行程信息提示」，票務信息亦會實時更新到證件中，整個過程大約1分鐘。

立法會議員梁文廣認為有關安排方便，有助吸引更多港人使用高鐵，期待服務推出並適應後，能盡快擴展服務範圍至深圳北站。張欣宇則認為，新安排足以滿足乘客9成的班次改動需求，暫毋須強行「抄足」港鐵營運模式，達至隨上隨落的地鐵化。

他又指，港鐵原定只在禁區放置2部改票機，感謝港鐵聽到A4聯盟的意見，從善如流地增改票機增加至8部。

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記者 陳梓蔚