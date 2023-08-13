【升學出路】50高中生參加醫科生涯體驗營　學子堅定讀醫決心

▲ 醫學會上周舉行兩日的「MeetMed」醫科生涯體驗營，50名中四至中六生參與。（梁偉榮攝）

為協助有志行醫的中學生及早預備，醫學會於上周五及周六舉行兩日的「MeetMed」醫科生涯體驗營，50名中四至中六生參與。醫學會會長鄭志文表示，醫生較其他行業更早接觸生死問題、工作刻苦，呼籲年輕人讀醫前須有心理準備；他亦指，醫生的情緒健康非常重要，期望藉定期小組活動，幫助一眾醫生應對工作壓力等實際問題。有立志從醫的中六生經歷活動後，堅定了讀醫決心。

「MeetMed」醫科生涯體驗營由醫學會青年委員會的醫學生附屬委員會舉辦，活動包括辯論比賽、青年論壇、參觀實驗室，又與醫學生及醫生直接交流。協助舉辦活動的中大5年級醫科生孫朗晴指，參加者參與以專題式學習（Project-Based Learning）為本的小組討論活動，藉由病人的性別、症狀等資料分析病例，預先體驗醫科生學習生活；亦能參觀解剖實驗室，學習解剖學，另有港大及中大醫學生分享醫學心得，有助有志行醫的中學生啟發思考。

救人或現無力感 須學習「取捨」

鄭志文表示，醫生較其他行業更早接觸生死問題，強調並非言語、文字足以形容，呼籲年輕人讀醫前須有心理準備。他又指，醫生本身的情緒健康非常重要，然而年輕醫生會對於無法幫助病人，產生無力感，出現「燃燒殆盡」的情況。他坦言，事實上醫生無法將所有時間、精力投放到一個病人身上，故每人均須面對及學習「取捨」。他亦建議醫科生在讀書和身心健康之間取得平衡，作為成功關鍵。

立志從醫的中六生莊穎淘稱，是次活動非常有趣，令她對醫科生實際生活、學習環境有更深入了解，並能與一眾有共同興趣同儕交流，有助堅定她讀醫決心。其中，她對分析病例的小組討論活動印象最深刻，指案例涉及倫理道德問題，男病人不希望醫生將病情告知其家人，讓她明白到作為醫生須保護病人私隱的原則。她亦表示，生死屬人生必經階段，相信修讀醫科有助擴闊思維，不會過於懼怕死亡。

小組討論分析病例 體驗學習

另外，皇仁舊生會亦於周五舉行醫護專業界別聚會，約50名舊生及有志從醫的學生出席。前食物及衞生局局長周一嶽出席聚會時表示，在本地及海外醫護人手短缺下，行業充滿機遇，並強調醫科專業是耐性及分析力的訓練，須在診療期間對病人背景有靈敏觸覺。

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記者：梁凱婷