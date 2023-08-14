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【張學友60+巡迴演唱會】張學友唱歌時突然倒下超驚險　完騷親報平安

娛樂 10:03 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

「歌神」張學友今年6月開始展開《張學友60+巡迴演唱會》，繼6月至7月在澳門開騷後，上月又到新加坡開騷。

突然倒下  自揭有耳水不平衡

近日他飛到馬來西亞開騷，昨晚（8月13日）來到第三場，在台上唱歌期間一度在台上倒下，但之後站起繼續演唱，當時觀眾都以為張學友只是跌倒，不過其後張學友自揭從小有耳水不平衡，幾乎每年都會發一次，但之前都未曾在演唱會上遇到耳水不平衡而頭暈。

有指學友演出前半小時，已經突然開始頭暈，他還笑說：「所以大家看到今天跳舞非常特別。」

【馬時亨‧香港情】張學友堅持不當歌唱節目評審　歌神拒絕移民：對香港感情放唔低

張學友突然在台上倒下。

順利完成演唱會

他又表示有衡量過應否出場，不過他見到大家已坐好，不開也不行，所以繼續演唱。

學友亦指自己評估過聲音並無影響，還笑說：「這是演唱會嘛，不是演跳會，是不是可以坐着唱，先讓大家習慣一下自己的80+90+的時候。如果大家不介意，自己會盡量少動，盡量唱的好一點。」

他亦希望觀眾可以多多包涵，笑說要有心理準備看到其在耳水不平衡的狀態下完成這場演唱會，並與歌迷約定70+再見。

張學友完成昨晚馬來西亞第三場演出後，將會休息四日，至18至20日再在當地舉行三場演唱會，有足夠的休息，大家可以放心。

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親報平安

完騷後，學友接受傳媒訪問透露自己不是暈低，只是不小心跌低，亦沒有受傷，並指自己沒有大礙，只是耳水不平衡，最終完成演唱會，亦唱得幾好，也不是外界傳得那麼大件事。

事後其環球唱片亦表示：「請放心張生沒有在台上暈，只是在平的舞台上滑倒，但立刻起身，並完成全部演唱會。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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