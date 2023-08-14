【急召的士】BB發燒乘客急召的士去醫院　司機因一事拒接單︰做好人都要食飯養家

▲ 乘客因BB發燒急召的士，司機因一事拒接單。

近年除了在街上截的士，亦愈來愈多人會用手機應用程式召的士，近日有的士司機在社交平台發文指，見到有乘客下訂單急需帶發燒BB去醫院，司機因一個平台的規定，最終沒有接單，惟他的帖文卻引來網民熱議，甚至有人批評他「影衰同行」。

有的士司機在facebook專頁「的士司機資訊網Taxi」上載圖片，收到一個短途訂單，有客人急需帶發燒BB去醫院，該訂單是由粉嶺嘉福邨往上水北區醫院，由於平台規定短途訂單會扣減司機5分，1分等於1元，即平台將收取司機5元，變相抽水逾兩成。

我都好想幫你忙，冇理由做你$23.5，又要畀平台砸住條數同收多5元。

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不少網民見到帖文後，紛紛大罵司機沒良心，「就算唔係多$5幫下人又唔使死嘅」、「幫到咪幫囉，可能人哋真係有困難，呃晒你都係5蚊」、「如果喺附近，唔收錢都幫啦」。

發帖司機後來留言回應指，他的帖文是為了批評平台的收費制度，認為想做好心司機幫人還要被「抽水」，卻被大批人罵司機沒良心，

但無人講apps咁都要抽司機水嘅問題，司機做好人都要食飯養㗎係咪？

他又指，當時他有在附近等候片刻，想接載該名召的士的乘客，但最終都無緣見到對方。有網民則為司機平反，認為司機根本不是指責乘客，而是批評平台的買分接訂單制度，「咁多留言都係鬧司機無良心，但無人鬧咁都抽5分搞到無人肯接」、「5蚊話多就唔係多，但扣就係唔值」。

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責任編輯︰王明芳