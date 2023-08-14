【歌神暈低】61歲張學友長期耳水不平衡　中醫3招簡單頭暈急救法

▲ 張學友日前在大馬演出台上頭暈跌低。

61歲張學友上周六在馬來西亞場在吉隆坡亞通體育館舉行第三場《張學友60+巡迴演唱會》，演出演唱期間在台上倒下，其後學友解釋一直有耳水不平衡，當日演出前半小時已感到頭暈，但因觀眾已入席，他堅持繼續演出。

環球唱片其後回應叫大家放心，指「學友沒有在台上暈，只是在平坦舞台上滑倒，但立刻起身，並完成全部演唱會。」

不少人都可能試過突然覺天旋地轉，站立不穩，神志清晰，卻有噁心嘔吐、耳鳴耳聾等症狀，中醫一般稱為「眩暈」的範疇，西醫則診斷為耳水不平衡。

▲ 學友60+演唱會

患者輕則踎低起身見頭暈，重則天旋地轉、不能坐立或行走，甚致會因眩暈跌倒而導致意外受傷。

註冊中醫師張婉蘭曾受訪表示，眩暈與肝脾腎三臟關係密切。如捱夜、煙酒過多，都是會導致肝陽上亢（肝過度熱）；煙酒容易導致體內濕氣增加，肝火旺盛，或痰濕阻礙氣血循環而引起眩暈。

另外，若頸的生理弧度變直，壓迫血管，會影響氣血通往頭部，氣血不足會暈。

眩暈患者常見症狀會有飄浮感，如暈船浪，頸活動向左或向右旋轉時眩暈會加重，靜止活動後一會頭暈會減輕。

▲ 不少人都容易有頭暈感覺。(istock圖片)

頭暈應急良方

中醫治療方法多以針灸配合中藥，內服健脾祛濕、補益肝腎、祛風止暈等中藥，以針灸治療頸部，或艾灸穴位提升陽氣。

而簡單頭暈應急良方，可參考如下：

1. 頭暈發作時要靜臥，戒急躁。

2. 平時多鍛鍊身體，增強體質，注意勞逸適度，宜低鹽飲食，禁煙、酒、咖啡及濃茶。

3. 多吃補腎祛風的食物，例如黑豆、芝麻、合桃、天麻、熟地、何首烏、黑木耳等等；少吃過鹹的食物。

記者:Eric