【8.18集會】黎智英李柱銘等7人就組織未經批准集結罪上訴得直　黎智英等4人獲減刑

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英及資深大律師李柱銘等7人，涉於2019年8.18在維園組織及參與未經批准集結罪成判監或緩刑，早前經審訊後被裁定裁組織及明知而參與未經批准的集結兩罪名成立。其中黎智英、李卓人、梁國雄及何秀蘭被判監，吳靄儀、何俊仁及李柱銘則獲判緩刑。7人早前就定罪提出上訴，被判監4人另就刑期提出上訴。上訴庭今（14日）裁定組織未經批准的集結定罪上訴得直，撤銷控罪，至於明知而參與未經批准的集結定罪上訴被駁回。



7名上訴人為黎智英（75歲）、李卓人（66歲）、吳靄儀（75歲）、梁國雄（67歲）、何秀蘭（69歲）、何俊仁（71歲）及李柱銘（84歲）。正因其他案被扣押的黎智英及須出席另案聆訊的梁國雄今未有到庭，已服刑的何秀蘭亦未有到庭。仍被還押的李卓人及何俊仁被押解到庭應訊，李柱銘及吳靄儀亦到庭應訊。

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控罪指7人於2019年8月18日分別組織及明知而參與一個違規《公安條例》下進行的公眾遊行，案件經審訊後7人均被裁定罪成，黎及李卓人被判囚12個月、梁及何秀蘭分別被判監18及8個月，4人均就定罪及刑期提出上訴，由於組織未經批准的集結定罪上訴得直，黎改判監9個月，李改判監6個月，梁及何則12及5個月。

吳及何俊仁被判監12個月，李柱銘被判監11個月，3人均獲判緩刑2年，3人未有就刑期提出上訴。

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上訴一方早前指出，法官裁定黎蓄意及計劃組織遊行，並非只想分散人群。黎一方指，各上訴人當時只參與流水式集會，並非組織者。李柱銘及何秀蘭一方否認曾參與設計遊行路綫，吳一方亦指當天遊行開始20分鐘後才到達銅鑼灣，肯定不是組織者，其餘上訴人亦否認是組織者。

另外，當日參加者從不同的方向及途徑前往維園參加集會，由於人數眾多，為了疏散擬離開維園的群眾，以及騰出空間讓外面的參加者進入，上訴人才以進行「流水式」集結。

控罪指，7人於2019年8月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A（2）（a）條而屬未經批准集結。

同案被告區諾軒（35歲）承認以上兩罪，被判囚10個月；梁耀忠（69歲）則承認明知而參與未經批准的集結，組織集結一罪則存檔法庭，不予起訴，被判監8個月，緩刑1年。

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記者：林育慧