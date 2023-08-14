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【志偉愛將】波波右手驚現逾十條𠝹痕陷自殘疑雲　黃婧靈：接受你一切的猜忌

娛樂 11:11 2023/08/14

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波波右手驚現逾十條𠝹痕陷自殘疑雲。

現年25歲的「波波」黃婧靈憑着36E驕人上圍成功俘虜萬千少男的心，成為「TVB新一代咪神」。波波於5年前加入TVB主持《後生仔傾下偈》而引關注，曾獲高層曾志偉在節目中以半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為「志偉愛將」。

波波亦漸獲TVB重用，不斷為J2主持綜藝節目，其中在《冇人性教育》中因言論大膽又夠投入，被封新一代「性女」。

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驚現逾十條𠝹痕

波波於3日前在社交平台上載新相，相中的她收起性感，穿上連身背心裙，雖然密實僅輕露「線頭」，但橫間難掩豐滿身材。

有眼利網民留意到波波右手驚現逾十條的傷痕，加上留言配文：「散下步，遠離toxic人，呼吸新鮮空氣。食鍾意食嘅嘢，乃人生一大樂事也。」不禁令人揣測波波情緒陷入低潮狀態，擔憂是否𠝹手自殘。

波波右手驚現逾十條𠝹痕，網民擔憂𠝹手自殘。（IG圖片）

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燙傷傷痕？

直到昨日（8月13日），波波對𠝹手自殘疑雲開腔回應，她再次上載該套橫間戰衣相片，改掉李克勤《高妹》歌詞否認自殘。

她解釋傷痕因為不慎燒傷而造成，還自嘲是容易受傷的女人：

我沒有六尺高 我也沒有介手
我會接受你一切的猜忌~~~

辦法總比問題多，大家有咩唔開心嘅話講俾我聽，我一句就可以氹返你hahaʕʘ̅͜ʘ̅ʔ

#容易受傷的女人
#每年都會唔小心燒親自己
#以前炸到塊面二級燒傷
#今年燒手
#btw有冇去疤好介紹

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撰文 : TOPick柴犬出動

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