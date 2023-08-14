【猝死危機】男子連打3日機後暈倒險送命　醫揭1原因致患肺栓塞

▲ 台灣有醫生分享病例，指一名年近30的男子在家中連續打機3日後突然昏倒，搶救5日後才終於成功撿回一命。

所謂「多做運動身體好」，但原來平日不做運動可導致血管硬化，甚至猝死。台灣有醫生分享病例，指一名年近30歲、身形肥胖的男子不愛運動、經常留在家中打機，結果某次放假在家中連續打機3日後突然暈倒，送到急症室被診斷為急性肺栓塞，最終搶救5日後才終於撿回一命。

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台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅近日在其個人Facebook專頁上發文，表示血管硬化、血管彈性變差乃是導致猝死的一大原因，正常的血管理應像很柔軟的水管一樣，在遇到特殊情況時能夠收放自如。而隨著年齡增長，血管老化是不可避免的事，唯有靠運動方能訓練血管彈性，但他就指許多人年輕時都沒有把握機會。

陳榮堅之後分享該名病例，到門診求醫時BMI值約為29，雖然尚未達到世界衛生組織（WHO）界定的「病態性肥胖」標準，但他平日不愛運動，平日喜歡留在家中打機。陳榮堅曾耳提面命，要男子調整飲食和做運動，然而男子屢勸不改，之後BMI值上升至30並一直維持，血糖值亦偏高，雖然還未需要用藥物控制，但已屬糖尿病前期的範圍。

之後男子有一次突然在家中昏倒，被送進急症室，檢查後診斷他患上急性肺栓塞。陳榮堅憶述，當時正值連假，男子連續3日沉迷打機，除了去廁所之外幾乎不曾站起來走動，又幾乎沒有睡覺。據家屬描述，男子連續打機3日後準備下樓，結果一打開房門便隨即昏倒。他入院後住進加護病房接受治療，然而2天後情況依然持續惡化，甚至需要裝上人工心肺3天，所幸最終搶救成功，撿回一命。

陳榮堅最後提醒，血管彈性不佳便容易造成血液滯留，構成潛在的血栓風險。如果該名男子有好好培養運動習慣，應該不至於這麼年輕就面臨這些問題。

急性肺栓塞可致命

台灣新營醫院急診科醫師吳嘉榮曾表示，肺動脈栓塞是由於肺動脈被血塊、脂肪、空氣等形成的血栓阻塞，導致肺部血液灌流不足，形成缺氧狀態。

而急性肺栓塞是致命性疾病，易被誤診，咳嗽、呼吸急促，胸痛、頭暈、心跳加快等都屬症狀。嚴重時可致急性肺水腫，甚至突發性昏迷及猝死。要預防肺動脈栓塞，則要調整日常生活方式，避免久坐、久臥，而減重、戒煙等都是預防方式之一。

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責任編輯：羅嘉欣