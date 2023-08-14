【借精生仔】日男治白血病引發「無精症」　妻子不離不棄靠老爺捐精圓夢生2子

▲ 大介借父親的精子，與妻子成功誕下兩名兒子。(iStock圖片)

現今科技發達，不育問題可以透過醫療及人工受孕方式迎刃而解。日本一名曾患癌的男子，與女友拍拖多年，本來打算拉埋天窗，但婚前卻發現自己有「無精症」，由於女友一心想生孩子，男方惟有向女友坦白及忍痛提出分手，想不到女友毫不介意更堅持下嫁。兩人商量後，更決定借用男子父親的精子，最終他們圓夢結婚，並誕下兩名兒子，一家四口樂也融融。

根據日本《讀賣新聞》報道，日本男子盛田大介曾罹患白血病，但他十分努力，一邊接受治療一邊讀醫，後來在兒科做實習醫生時邂逅護士妙子，兩人感情升溫，很快便談婚論嫁，惟大介知道治療白血病其中的副作用是會患上「無精症」，即睪丸內沒有精子，而且沒方法可以治療，於是他進一步到醫院檢查及確認。

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確認無精症向女友提出分手

檢驗結果不幸如他所料，由於他知道妙子一直想婚後生B，他十分懊惱地向妙子坦白，主動提出和她分手。一個月後，妙子對大介表示要繼續和他一起，認為兩人要建立家庭可以領養小孩或採用捐精的方法。妙子對大介不離不棄，兩人終於共諧連理，後來兩夫妻向婦科醫生查詢後，得知可以通過親戚捐精的方式懷孕，而大介73歲的父親為了兒子的幸福及血緣正統，也願意捐出精子。

妙子利用老爺捐贈的精子，順利誕下了兩個名分別九歲和六歲的兒子，而大介亦因為接受了骨髓移植，終於戰勝病魔，更成為一名醫生，兩夫婦憑着對愛情的堅守信念，終於排除萬難，組織起一個幸福之家。

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