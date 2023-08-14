【拜金KOL】被指帶壞陳詩欣+何依婷 蔡嘉欣自稱「壞蛋欣」反擊網民
娛樂 11:34 2023/08/14
電影《Barbie芭比》上映後捲起粉紅熱潮，不少明星和KOL都以粉紅色造型示人，因TVB工作而認識的蔡嘉欣、陳詩欣、何依婷和鍾晴亦齊齊化身成Barbie出巡，並分享影片。
影片吸引不少網民觀看，有網民留意指蔡嘉欣很拜金，並「帶壞」陳詩欣和何依婷，蔡嘉欣更自稱壞蛋欣反擊網民，而陳詩欣和何依婷亦回應蔡嘉欣。
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蔡嘉欣被指「帶壞」人
蔡嘉欣、陳詩欣、何依婷和鍾晴齊齊扮Barbie的影片吸引大家的目光，不過有網民留言指蔡嘉欣「帶走」陳詩欣叫對方離巢，又有喜歡何依婷的網民留言：
本身幾中意你😅又靚又叻又純
點知原來你同呢班拜金女咁frd 😅
真係形象Byebye
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蔡嘉欣IG反擊網民
向來以「拜金KOL」自居的蔡嘉欣其後於IG Story表示：
1. 你哋唔好畀我帶壞啦！
@eunicechanszeyan
@reginahyt
人拜金唔通你哋又拜金呀？
2. 離唔離巢又關我事呀？
咩都關我事我好忙呀
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陳詩欣+何依婷力撐姊妹
陳詩欣Repost蔡嘉欣的Story稱：「我熱愛拍開箱片，有邊個支持？」
蔡嘉欣又自稱是「壞蛋欣」並再作回應：「下！美麗的欣無懼一齊做拜金女呀？你哋快D去美麗的欣個IG留下言啦，可能佢立折攞佢屋企啲百萬家當同我拍開箱！」
何依婷於IG Story寫道：
兩位美麗的欣
善良可愛大方幽默
仲成日陪我著粉紅色
好愛佢哋
@kayan.c @eunicechanszeyan
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