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【香港小姐2023】陳怡名突然清空社交網帖文　晒與朋友對話截圖疑受情緒困擾

娛樂 11:00 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《2023香港小姐競選》中14號陳怡名（Zora）早前在TVB香港小姐以簡體字留言「投訴」攝影師把自己拍得差，她寫道：「拍的醜成這樣謝謝了」，隨即引起網民與網民掀起罵戰！

加上陳怡名與網民罵戰期間更用粗口反擊，令網民相當不滿，更覺得港姐質素甚差。

【香港小姐2023】陳怡名公開踩大會攝影差　不顧港姐形象與網民開火展罵戰

強調冇爆粗

事後陳怡名出席活動接受媒體訪問強調自己沒有爆粗和發火，並指可能網民帶有主觀色彩去看，而她的廣東話、繁體字不太好，用簡體字轉繁體字留言便引起誤解，感到抱歉，又表示以後言行會小心。

陳怡名認為「投訴」攝影師把自己拍得差。

突然清空帖文  心情困擾

未知是否網民「唔收貨」，遭到網民連日在IG攻擊後，陳怡名已將過去全部帖文刪走或是隱藏收來，只餘下一個一年多前，迪士尼夜景的帖文。

昨日（8月13日）她更新了IG Story，晒出一張與朋友對話截圖，她的朋友在對話中說：「這是誤解嗎？這是攻擊」然後她回覆一個「不開心」的emoiji。

隨後朋友又說：「傷害，把你踩腳底」，陳怡名就回覆兩個眼泛淚光的emoiji：「還要我怎麼做呢」最後她的朋友則回覆：「你怎麼做，都會說是你的錯，不要自証」。似乎陳怡名心情大受影響。

至於今日凌晨時分，陳怡名再上載一個手指指的emoiji，未知有甚麼意思呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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