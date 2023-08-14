【刻薄僱主】港媽聘菲傭詳列22條家規　朝七晚九做足14小時網民批現代奴隸

▲ 港媽聘菲傭訂22條家規，朝七晚九做足14小時。

本港不少家庭都會聘請外傭，幫助打理家頭細務及照顧小朋友。外傭離鄉別井打工，僱主應將心比己對待好姐姐。近日有港媽在社交平台分享，她詳列給菲傭的22條家規 日做足14小時外，當中有不少刻薄規條，有網民批評猶如現代奴隸制。

手寫英文4版家規

該名港媽於小紅書以「香港菲傭姐姐基礎家庭規則」為題發帖，提供了滿滿4版紙，以手寫英文的22條「Family Rules」（家規）。當中包括日常工作要求，部分家規如下︰

別擅取家中任何東西，例如金錢、珠寶、衣服、雜物，以及任何貴重物品。

不可以化妝、噴香水、美甲、留長指甲，必須束起頭髮。

工作期間不得使用手提電話。

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另外，家規中表明不准做兼職、不准飲酒吸煙、不准帶朋友回家、不准借錢或預支人工、不准浪費食水和電力等。而當中第5點引來網民熱議︰

如果你懷孕，按香港法例你將被遣返。

根據《勞工法例》及僱傭公司資料，如外傭已按照連續性合約受僱，並已向僱主發出懷孕通知，僱主由外傭經醫生證明書證實懷孕之日起，至產假結束而應復工之日為止，不可辭退該名外傭。

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日做14小時

除了22條家規外，港媽還提供10點工作操守及有關假期安排，另外更有工作時間表。從中可見，菲傭由早上7時工作至晚上9時，做足14小時，工作離不開煮三餐及做家務。

有網民認為港媽太刻薄，沒善待工人姐姐，甚至批評為「現代奴隸制」，更提醒她一旦外傭懷孕不能解僱。不過，也有網民僱主認為港媽做法可取，因遇過不少工作表現不理想的外傭，有家規正好讓她們好好跟足指引工作，留言「我可以抄下來嗎？」。

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責任編輯︰王明芳