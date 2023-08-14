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熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
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【機票優惠】快運推飛台灣快閃機票優惠　飛台中高雄單程$248起

社會 10:55 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

香港快運推出飛台灣快閃機票優惠。

香港快運推出飛台灣快閃機票優惠，香港飛台中/高雄單程$248起，來回連稅$1,213起。旅行日期由9月1日至12月13日。優惠期由即日至8月16日止。

航班時間：

高雄

  • 10月28日前
    • 去程：UO132 12:45-14:15
    • 回程：UO133 15:00-16:25
  • 10月29日後
    • 去程：UO130 08:00-09:25、UO134 17:15-18:55
    • 回程：UO131 10:00-11:35、UO135 19:30-21:20

台中

  • 10月28日前
    • 去程：UO192 07:45-09:30(一、三、四、五、六、日)、UO190 08:00-09:45(二)
    • 回程：UO193 10:20-12:00(一、二、三、四、六、日)、10:15-11:55(五)
  • 10月29日後
    • 去程：UO192 07:50-09:25(一)、UO172 10:50-12:25(二、五) 11:00-12:35(三、四、六、日)
    • 回程：UO193 10:15-12:00(一)、UO173 13:20-15:05(二、五) 13:20-15:05(三、四、六、日)

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

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記者：黃穎津

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