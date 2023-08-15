【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減

上年轟動全球的新聞，國際界花生友食住花生看的，定必是Johnny Depp（尊尼特普）同前妻 Amber Heard（安芭赫德）的官司案。整個過程可以話峰迴路轉，Netflix又怎會放過此機會，立即搵Emma Cooper快刀剪一套《​​夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》（Depp v. Heard ），這齣紀錄片將於周三（16/8）上架。

Emma Cooper曾執導過《夢露之謎：絕密錄音帶》（The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes），並獲得艾美獎同英國電影電視藝術學院獎提名，但要面對為期7個星期的審訊、超過200個小時的直播庭審片段，還要還原這對夫妻由恩愛到決裂的時間綫，在法庭內針鋒相對的場面，都已叫人頭痕，但導演表示想從中想探討這宗世紀官司，社交平台和傳媒扮演過怎麼的關鍵角色……

家暴錄音聲帶照片流出

當然，講到最關鍵，令尊尼特普逆轉勝的，是一段於2015年在澳洲發生的家暴錄音聲帶，聲帶中安芭赫德承認曾向尊尼特普使用暴力，上年由英國《每日郵報》公開聲帶，而今次在《​​夫妻決裂：尊尼特普訴安芭赫德案》預告片中就看到疑似相關片段流出，再加斷指照片、和男方額頭瘀晒的片段，相信是此紀錄片的必看位！

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尊尼特普新戲上映無期

Anyway，官司最後由尊尼特普勝訴，而安芭赫德亦因誹謗罪成立，要賠償1,500萬美金。而女方主演電影《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom），雖然得到華納電影向外表示她仍可留低，但有鑑《閃電俠》也因主演的伊薩米勒（Ezra Miller）形象搞到票房仆直，相信她出現的戲份會大減，難怪「水行俠」Jason Momoa要為電影重拍3次

《水》映期亦一推再推至12月20日，筆者再上imdb 搜尋，發配安芭赫德再無新工作動向。至於尊尼特普主演的《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）在5月康城做首映，不過一致劣評，上映消息遙遙無期（還有一套叫由他配音的《Johnny Puff: Secret Mission》動畫片）……只可以話這單官司案，兩敗俱傷！

記者：黃鑑江