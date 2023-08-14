【星二代】逾千人面前演奏鋼琴自信淡定　黎諾懿6歲大仔獲封音樂神童

▲ 小春雞穿起西裝好型仔！

藝人黎諾懿婚後與落選港姐李潔瑩育有2子，大仔黎峰睿(小春雞)今年6歲，而細仔黎奕辰(小冬牛)今年2歲，自大仔出生後，兩公婆一直悉心培養，不但搬到名校林立的何文田豪宅，更為小春雞報讀一條龍國際學校，除了在學業上培養外，音樂都不能少，小春雞2歲半開始就學鋼琴，日前學有所成，更在香港大會堂音樂廳逾千人面前演奏，而且毫不怯場，表現自信淡定。

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小春雞兩歲半開始學彈琴，在學琴的初期，曾經喊到嘔吐，不過日子有功，現在的小春雞已經可以坐定定演出，難怪媽媽李潔瑩感嘆地表示:

由2歲半開始第一課鋼琴，當時還不習慣分離學習的峰峰，喊到嘔吐在課室內的地氈上。日子天天過去，由不能坐定定，到可以坐足一小時上課，我真的很意外他的轉變。

她又感謝音樂學校的校長和老師們多年來的悉心教導，以及讓峰峰可以有機會參與今次演奏會，是一個很難得的經驗。

▲ 彈琴不用樂譜。（ig圖片)

而《童夢頌夏》演奏會更由黎諾懿擔任監製，爸爸做監製，仔仔演奏，父子兵上陣，黎諾懿更上載仔仔演奏的短片跟網友分享，影片所見，小春雞全程表現淡定，甚有大將之風，媽媽李潔瑩也表示以囝囝為榮：

峰峰今次完全表現出初生之犢不畏虎，雖然他一直跟我說他一定會彈錯之類的話，誰知道他一上台，他完全享受整個過程，輕鬆完成，媽媽在台下才是緊張的那位，不過也被他的笑容融化掉。Mommy is so proud of you, my beloved son.

網友看後都大讚小春雞是「音樂神童」、更指他好型仔：「似爸爸咁有型」、「醒目仔樣，入型入格」、「真係好叻叻」、「型仔音樂家」。

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責任編輯︰王明芳