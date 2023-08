【星二代】逾千人面前演奏鋼琴自信淡定　黎諾懿6歲大仔獲封音樂神童

藝人黎諾懿婚後與落選港姐李潔瑩育有2子,大仔黎峰睿(小春雞)今年6歲,而細仔黎奕辰(小冬牛)今年2歲,自大仔出生後,兩公婆一直悉心培養,不但搬到名校林立的何文田豪宅,更為小春雞報讀一條龍國際學校,除了在學業上培養外,音樂都不能少,小春雞2歲半開始就學鋼琴,日前學有所成,更在香港大會堂音樂廳逾千人面前演奏,而且毫不怯場,表現自信淡定。

最新影片推介:

小春雞兩歲半開始學彈琴,在學琴的初期,曾經喊到嘔吐,不過日子有功,現在的小春雞已經可以坐定定演出,難怪媽媽李潔瑩感嘆地表示:

她又感謝音樂學校的校長和老師們多年來的悉心教導,以及讓峰峰可以有機會參與今次演奏會,是一個很難得的經驗。

▲ 彈琴不用樂譜。(ig圖片)

而《童夢頌夏》演奏會更由黎諾懿擔任監製,爸爸做監製,仔仔演奏,父子兵上陣,黎諾懿更上載仔仔演奏的短片跟網友分享,影片所見,小春雞全程表現淡定,甚有大將之風,媽媽李潔瑩也表示以囝囝為榮:

峰峰今次完全表現出初生之犢不畏虎,雖然他一直跟我說他一定會彈錯之類的話,誰知道他一上台,他完全享受整個過程,輕鬆完成,媽媽在台下才是緊張的那位,不過也被他的笑容融化掉。Mommy is so proud of you, my beloved son.