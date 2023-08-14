施匡翹出席視聽展大批歌迷撐場　大碟+散文相集《Ztory》被掃光既驚訝又感恩

▲ 施匡翹

歌手施匡翹（Zaina）在昨日（8月13日）出席香港高級視聽展2023，為新碟兼散文相集《Ztory》舉行歌迷見面會，即場為歌迷簽名，吸引大批fans及HiFi發燒友索取簽名，把會場都擠得水洩不通，十分熱鬧，最興奮是大家即場買碟，十幾分鐘內火速把現場唱片掃光。

Zaina對歌迷熱情反應坦言很意外：「出席Hi-Fi展之前，已經舉辦了幾場簽名會及見面會，又去過書展及唱片舖，所以沒想過會太多人來，感覺上要買的朋友仔，之前都已經買了。」

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既意外又感動

她續指：「所以當我一去到Hi-Fi展攤位見到有一大班歌迷及HiFi發燒在等我出現，好意外又好感動又驚訝。更加沒想過最後更將現場有唱片賣清。對我來說，是好大鼓勵，聽到有朋友仔更說想買，然後職員回覆唔好意思賣清了，自己都不太相信。」

同時，Zaina再次感激支持《Ztory》的朋友及喜歡她的音樂每一位，表示推出唱片是她的夢想，賣得好是錦上添花，更想公開多謝公司以及前前後後有份一起製作這隻碟的團隊，稱：「每一位都好用心，希望睇了同聽了的每一位感受到，之後亦希望有更加多好的作品俾大家睇到和聽到。」

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