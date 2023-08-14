  • 30°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施匡翹出席視聽展大批歌迷撐場　大碟+散文相集《Ztory》被掃光既驚訝又感恩

娛樂 11:38 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

施匡翹

歌手施匡翹（Zaina）在昨日（8月13日）出席香港高級視聽展2023，為新碟兼散文相集《Ztory》舉行歌迷見面會，即場為歌迷簽名，吸引大批fans及HiFi發燒友索取簽名，把會場都擠得水洩不通，十分熱鬧，最興奮是大家即場買碟，十幾分鐘內火速把現場唱片掃光。

Zaina對歌迷熱情反應坦言很意外：「出席Hi-Fi展之前，已經舉辦了幾場簽名會及見面會，又去過書展及唱片舖，所以沒想過會太多人來，感覺上要買的朋友仔，之前都已經買了。」

【長腿女神】施匡翹晒泳衣展美好身段　Zaina玩水上運動當瑜伽　

既意外又感動

她續指：「所以當我一去到Hi-Fi展攤位見到有一大班歌迷及HiFi發燒在等我出現，好意外又好感動又驚訝。更加沒想過最後更將現場有唱片賣清。對我來說，是好大鼓勵，聽到有朋友仔更說想買，然後職員回覆唔好意思賣清了，自己都不太相信。」

同時，Zaina再次感激支持《Ztory》的朋友及喜歡她的音樂每一位，表示推出唱片是她的夢想，賣得好是錦上添花，更想公開多謝公司以及前前後後有份一起製作這隻碟的團隊，稱：「每一位都好用心，希望睇了同聽了的每一位感受到，之後亦希望有更加多好的作品俾大家睇到和聽到。」

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【童年密碼】施匡翹首度填詞　MV充滿童話式夢幻
17:33 2023/04/21
【童年密碼】施匡翹首度填詞　MV充滿童話式夢幻
【長腿女神】施匡翹棄做鄰家女孩轉形象　中門大開被讚：最美的一次【多圖】
19:11 2023/05/14
【長腿女神】施匡翹棄做鄰家女孩轉形象　中門大開被讚：最美的一次【多圖】
【書展2023】施匡翹推出大碟+散文相集　Zaina騷美背「賀」出道4年【多圖】
16:15 2023/07/10
【書展2023】施匡翹推出大碟+散文相集　Zaina騷美背「賀」出道4年【多圖】

你可能感興趣

【童年密碼】施匡翹首度填詞　MV充滿童話式夢幻
17:33 2023/04/21
【童年密碼】施匡翹首度填詞　MV充滿童話式夢幻
【長腿女神】施匡翹棄做鄰家女孩轉形象　中門大開被讚：最美的一次【多圖】
19:11 2023/05/14
【長腿女神】施匡翹棄做鄰家女孩轉形象　中門大開被讚：最美的一次【多圖】
【書展2023】施匡翹推出大碟+散文相集　Zaina騷美背「賀」出道4年【多圖】
16:15 2023/07/10
【書展2023】施匡翹推出大碟+散文相集　Zaina騷美背「賀」出道4年【多圖】
施匡翹 歌手

最高瀏覽

【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心
11:37 2023/08/13
【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝