【流鼻血】嫲嫲誤信偏方頭髮塞鼻　3歲男童鼻血不止陷休克【附正確止鼻血方法】

▲ 內地雲南一名3歲男童近日流鼻血不止昏迷，原來嫲嫲誤信偏方，把頭髮塞入他的鼻內止血所致。

流鼻血是普遍疾病，常見於小朋友及老人家，眾多成因包括天氣乾燥、擤鼻涕過猛或血小板不足等，但至今仍有很多人不知道正確止鼻血方法。內地雲南一名3歲男童近日鼻腔流血不止，被送院時已經昏迷。醫生其後發現他鼻腔內有不明異物，一問之下原來嫲嫲誤信偏方，用紙團包著頭髮塞入孫仔的鼻腔內所致。

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據內地《觀察者網》報道，於7月31日，一名3歲男童因鼻腔流血不止，被送到雲南文山州人民醫院，抵院時已達休克狀態，情況嚴重。男童經過輸血治療後暫時沒有生命危險，但在住院期間，他的鼻腔仍出現流血情況。

男童的主診醫生、耳鼻咽喉科專科醫生李強接受媒體訪問時指出，在治療過程中發現男童的雙側鼻腔嚴重糜爛，鼻腔深處一直滲血，且出血面積大，並在鼻腔左側深處發現類似紙團的異物，「鼻腔周圍糜爛得嚴重還發黑，有點不確定異物是什麼」。

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經詢問之下，李強醫生得知男童的嫲嫲使用「偏方」為孫仔止鼻血，「她說在老家那邊有這樣的偏方，就是孩子流鼻血的時候用紙包着頭髮塞進去，可以達到止血的效果。」醫生透過手術取出男童鼻腔深處的異物，並通過電凝止血。經治療後男童已康復，準備出院。

醫生教正確止鼻血方法

處理流鼻血眾說紛紜，有人用紙巾塞鼻孔、有人按鼻樑仰後，這些皆是錯誤動作。耳鼻喉科專科醫生林偉雄接受過TOPick訪問教家長正確止鼻血方法，小朋友應捏著鼻子最軟地方，即鼻翼位置，家長可跟孩子說，動作跟聞到臭味道時捏鼻一樣，身體稍向前傾，用口呼吸，大概5至10分鐘左右，直接壓著鼻子黏膜破損的地方，即用一個直接壓力性的止血方法，多數很快見效。

林偉雄醫生解釋，鼻腔的血液供應豐富，大部分小朋友流鼻血是因鼻子黏膜破損，而且本港小朋友多有鼻敏感，常見症狀包括鼻子痕癢、打噴嚏等，當小朋友出現以上症狀時，總愛伸手指入鼻孔挖鼻，導致鼻黏膜破損，就很容易出現流鼻血情況。

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責任編輯：林綺玲