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【文化差異】內地女遊客讚港人高質　列舉4大優點1點獲網民認同

親子 11:59 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

有內地女來港旅遊，欣賞港人高質整潔，她在小紅書分享感受，更列舉香港4大優質特點。

香港與內地，最大分別是什麼呢？有內地女生早前在小紅書發文，分享來港旅遊的感受，她大讚港人高質，更列舉香港4大優點，其中一點「路上沒有隨地吐痰的人」獲網民認同，網民直斥內地隨地吐痰問題嚴重，支持狠狠罰款！

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這名內地女日前在小紅書以「真羡慕香港的這一點」發帖，表示在香港旅遊時遇到的事情，令她感到震撼，並列舉香港4大優質特點，分別是「路上沒有隨地吐痰的人」、「沒有抽遊煙（即是一邊走一邊吸煙）的貨色」、「整個街道乾乾淨淨的」、「公共場所說禁煙就禁煙」。

貼文掀起內地網民熱議，大批網民贊同樓主說法，羨慕香港很少人隨地吐痰，相反內地隨地吐痰問題非常嚴重，「早上每隔幾分鐘就聽到外面街道路過的行人傳來咳、咳、吐 我太難受了」、「支持罰款吐痰給我狠狠罰，真的狂受不了，那個把痰咳出來的聲音我聽見就瑟瑟發抖，真的太惡心」、「隨地吐痰這點我是真的無語」、「尤其這種時期，樓梯，打卡處，辦公室走廊過道，無處不吐，還從樓上吐下去沒素質」。

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責任編輯︰王明芳

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