【中年好聲音2】顏仟汶未能入圍自責無用 　患抑鬱多年令人擔心

《中年好聲音2》108強早前正式公布，52歲顏仟汶未能入圍，對此她深受打擊，並在社交網黑底黯淡水點背景襯白字，出po寫道「對不起我無用，讓支持我的失望了，爸爸對不起，我心情真的很難過。」完全感受到其失望之情，不少網民留言為打氣，叫她不要放棄。

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心情低落 參加比賽為自己平反

事後她接受傳媒訪問指心情未平伏，似乎未能入圍對她深受打擊。

其實顏仟汶選唱梅艷芳的《蔓珠莎華》出戰《中年2》海選，她曾受訪時曾提到參賽是為自己大平反，因為不甘觀眾只記得她拍過3級片，厭惡被指「艷星」兩字，希望藉以能更加豐富人生。

▲ 顏仟汶未能入圍非常失望。

曾拍三級片 患抑鬱症

顏仟汶15歲曾參加《新秀》，1989年19歲的她於TVB藝訓班畢業，1996年離開TVB後一度退出娛樂圈，98年轉投ATV，再因替雜誌拍性感照被炒，只做了10個月亞視人。由2000年開始，4年內拍了《獸性新人類》及《色慾中環》等20多套3級片為患癌父籌醫藥費。

另外，顏仟汶患抑鬱症多年，當時她曾指自己由上午一直哭足七小時，每次走到死亡邊緣，都是其爸爸拉回她，父女感情要好，更指爸爸是其命根。

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