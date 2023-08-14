【網絡熱話】男子著背心搭港鐵　手臂滿佈粒粒惹猴痘恐慌引網民公審

▲ 男子著背心搭港鐵，手臂滿佈粒粒惹猴痘恐慌。

皮膚病患出街引恐慌？日前一名網民在網上發帖，拍下一名身穿球衣背心、露手臂的男子搭地鐵。上載照片的網民見男子一隻手臂滿布「粒粒」，擔心他是患上「猴痘」或其他有傳染風險的皮膚病，因此私下偷拍放上網，與其他網民討論。惟相片曝光後，網民反應則兩極，有人批評拍攝者將相放上網公審的行為十分可恥，又同情被偷拍的男子；有網民則指男子明知自己身上有嚴重皮膚問題仍穿背心，是十分不合適。

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近日，有網民先後於各大社交平台發佈有關照片，並於帖文中寫道「係咪猴豆（痘）嚟㗎」。相片中，可見當時車廂中空間十分擠迫，而背心男則置身於人群之中，除了健碩的身型，他右手手臂上的「粒粒」亦十分引人注目，不過，明顯地他當時並不知曉正被人被偷指，只自顧自地看電話。

▲ 一名穿上球衣背心的男子，因手臂上有駭人的「粒粒」而於搭地鐵時備受注目。(Facebook圖片)

帖文一出，隨即引起不少爭議，有人認同背心男手上「粒粒」非常「核突」，指男子應要避諱，「明知咁，點會着背心？」、「令人恐慌」、「好核突兼恐怖…」、「點解可以就咁出街？」；但也有網民對男子寄予同情，批評公審行為，「未確定係咪傳染病，成個post都話好核突，有一日自己生病係咪都對自己咁mean」、「如果咁都要着長袖，生得醜係唔係又要戴口罩黑超先出得去？啲人真心有問題」、「點解要影人咁缺德？」...

此外有網民則指男子身上的「粒粒」可能是多發性神經瘤，並非「猴痘」，又分享自己亦因此曾遭受歧視的經歷，「其實做人都好慘，我本身有多發性神經瘤。手上都係有一粒粒，上次又俾人問係咪猴痘」

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皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示皮膚病其實有許多可能性，當中也有許多沒有傳染性較為常見而沒有傳染性的，例如結節性癢疹。至於被偷拍的事主身上「粒粒」是否猴痘，他指好難單憑相片作出判斷，需要經過臨床病歷等等，還要進一步取樣本化驗，才能確診。他又呼籲大眾不要歧視皮膚病患者，因為當中許多皮膚病，例如濕疹、銀屑病等等，其實是沒有傳染性的。

「猴痘」症狀及傳播途徑：

「猴痘」是一種由猴痘病毒引起的疾病，根據世衞網頁顯示，大部分患者為男同性戀者，料透過緊密接觸傳染。在感染猴痘後的首數天出現發燒、劇烈頭痛、肌肉痛和淋巴結腫大。在發燒後約1至3天，口腔內會出現潰瘍，身體其它部位會出現皮疹。病徵一般持續14至21天，患者通常會自行痊癒。在過去的猴痘爆發中，患者的死亡率介乎1-10％。

當人與受感染的動物、受感染的人、或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如果被野生動物咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接的體液接觸 (例如透過性接觸)，亦可能令病毒人傳人。

治理方法：

本港目前沒有針對猴痘的疫苗或抗病毒治療的註冊藥劑製品。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

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責任編輯：容惠玲