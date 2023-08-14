【婚姻對象】高材生女兒相親尋對象　媽媽要求準女婿博士畢業：無法接受基因差

▲ 媽媽要求準女婿名校博士畢業。

愈來愈多人因忙於工作，到了適婚年齡都未找到合適對象，因而向相親公司尋求協助，希望找到另一半共組家庭。台灣有相親公司近日分享個案，有年收入300萬新台幣（約73萬港元）的科技人才，拒絕金融業女主管，反要求安排收入較低的女性，原因令相親公司感到錯愕。

據台媒報道，台灣相親公司中壢區美滿服務中心近日分享多個相親個案，有一名年收入300萬新台幣、即月入25萬（約6萬港元）的科技人才，希望透過一對一聯誼找到另一半。中心經過慎選，安排了一名國立大學碩士、年收入180萬新台幣（約44萬港元）的金融業女主管。

沒想到事主卻拒絕安排，他認為女生收入高一定是「大女人」會較挑剔、愛發號施令，所以敬而遠之，因此他希望中心可以安排年收入40萬（約9.8萬港元）上下的女生給他相親。

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另有一名在銀行擔任高級主管的媽媽，帶著3名分別35歲、33歲和31歲到相親公司，她自豪表示，自己除了專注事業，亦重視對孩子的教養，3名兒子均是碩士學歷，而且身高1.8米以上，工作收入亦是一流，只是不會交女友。

她認為，自己可以為孩子規劃財政、未來人生走向，但婚姻卻無法處理，所以尋求專業協助。她開出一堆「準新抱」的條件，包括學歷、工作、外貌等，還明言如果明年母親節前，3名兒子還未找到對象，她就會到相親公司舉牌抗議。

美滿中心還提及另一個案，有一名高中女老師帶著台大博士生女兒尋找對象，她要求「準女婿」要有博士學位，而且必須是公立一流高中畢業，考上公立大學，再拿公立大學博士。她解釋，自己一家都是名校畢業，因此無法接受男方基因不好。

中心指出，在通往婚姻路上尋覓對象時，有人目標明確，很快遇到意中人，但亦有人過於自我設限，反讓婚姻之路受阻。如果婚前追求的過程中，不能抱著冷靜、執著、成熟的態度，而是抱著不切實際幻想，甚至堅持「買方」的立場，結果可能找不到另一半，或是造成是失敗的婚姻。

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責任編輯︰王明芳