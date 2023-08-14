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【健康警號】30歲女子長期腹部劇痛　照遍腸胃鏡無異況醫生揭1關鍵原因

健康 13:17 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

30歲女子長期腹部劇痛腸，照遍胃腸鏡無異況醫生揭1關鍵原因。

長期腹痛原來可以是姿勢不良所致！台灣有一名30歲女子長期腹痛，曾因此多次求醫及進行內窺鏡檢查，卻一直未有成功找出病因，最終隔了良久，才發現是脊椎側彎少導致神經被壓迫導致。

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外科醫生陳榮堅在Facebook發文表示，該名女病患常常會不定時腹痛，原先以為是闌尾炎，亦看了婦產科，做了多樣檢查，如胃鏡、大腸鏡、腹部電腦斷層等檢查，均查不出任何問題。他於是懷疑為脊椎側彎的問題，因此女病患覆診時，他遂安排醫療團隊仔細地檢查她的脊椎，結果真的顯示女病人的胸椎跟腰椎彎曲，「從正面看就是S型，這就是造成她會疼痛的原因。」

陳榮堅進一步解釋，人體前面的神經，都是從脊椎這邊發出來的。若是一直覺得肚子在痛，其實是因為脊椎變成S型之後，有的神經被壓迫到而表現出疼痛，只是患者講不出是哪裡痛，才會所有的臟器檢查都沒發現問題。這種情況一般要先做復健，萬一復健效果不佳，就會需要認真考慮手術來矯正脊椎。

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責任編輯：羅嘉欣

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