【迪士尼】港人北上熱潮無損客量增長　聯乘東京品牌T裇開賣首15天售千件

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香港迪士尼樂園度假區營運高級副總裁施保添表示，疫情後旅客回復速度迅速，本地入園人士數目同時保持穩定，沒有受到北上熱潮的影響，預計明年航班運力復常後，樂園客量會超越疫前。

迪士尼注意到近年入園人士的消費力高速增長。施指，港人的裝扮意識提高，更願意入園即購買迪士尼配飾類商品，隨即在園內配戴；香港迪士尼樂園獨家聯乘東京時尚品牌FDMTL推出的白色米奇T裇，開賣首15天已售出1,000件，形客銷售速度十分迅速。而疫後旅客的消費力強勁，樂園已售出的快證中78%由旅客購買。

勞工市場面對其他企業強烈競爭，迪士尼度假區積極開拓新員工來源，8月23至24日會舉行大型招聘會主要聘請「魔雪奇緣世界」新園區的員工，目標第三季多請500人。

今年暑假起首次僱用實習生，薪酬與全職員工看齊；並將僱員最低年齡降至16歲，首階段獲聘的青少年須是現職員工推薦的親屬或朋友，以加快相關員工融入及適應工作環境。

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記者：陳麗娜