【富三代】霍英東孫女名門出身不離地　高材生霍詠盈親身落田體驗農村生活

▲ 已故名人霍英東孫女霍詠盈（Caroline）首度體驗農村生活。

已故名人霍英東孫女霍詠盈（Caroline）最近親身落田體驗農村生活，名門出身的霍詠盈換上農民裝束，初嘗農務工作。

出身於上流社會的霍詠盈為霍英東二房的孫女，爸爸霍文遜是著名醫生。霍詠盈也是一名高材生，她是一名英國皇家藝術學院建築系碩士生。

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霍詠盈親身落田

霍詠盈於IG分享落田的照片，並表示：

🌱🌿🌾🐮 One of the many fun (“not optional”) experiences during #jasminesguilttrip ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 #farmerexperience

#fourseasonschiangmai

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霍詠盈嫁吳婉芳長子

豪門出身不代表不貼地，霍詠盈除了會出入名店外，亦會體驗農村生活，更親身落田插秧。

碩士畢業的霍詠盈於前年嫁給前港姐亞軍吳婉芳的長子胡智略（Caspar），榮升胡太的她不時與丈夫於IG放閃，甜蜜又恩愛。

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