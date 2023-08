【富三代】霍英東孫女名門出身不離地　高材生霍詠盈親身落田體驗農村生活

已故名人霍英東孫女霍詠盈(Caroline)最近親身落田體驗農村生活,名門出身的霍詠盈換上農民裝束,初嘗農務工作。

出身於上流社會的霍詠盈為霍英東二房的孫女,爸爸霍文遜是著名醫生。霍詠盈也是一名高材生,她是一名英國皇家藝術學院建築系碩士生。

霍詠盈親身落田

霍詠盈於IG分享落田的照片,並表示:

🌱🌿🌾🐮 One of the many fun (“not optional”) experiences during #jasminesguilttrip ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

#farmerexperience

#fourseasonschiangmai