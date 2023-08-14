  • 30°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 14:34
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】狂風雷暴未來一兩小時影響本港　蘭恩料移向日本關西一帶

社會 13:51 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨雷暴，蘭恩料移向日本關西一帶。（資料圖片）

天文台今日（14日）下午1時45分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的驟雨及狂風雷暴可能在未來一兩小時影響本港。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時大嶼山及新界部分地區錄得超過10毫米雨量。今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。下午天氣炎熱。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

在正午12時，颱風蘭恩集結在大阪之東南偏南約320公里，預料向西北移動，時速約12公里，明日（15日）移向日本關西一帶。

位於南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日稍為增強，華南沿岸天色較為明朗，天氣酷熱。同時，受西南氣流影響，該區亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在本周後期為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。

天文台展望，星期二（15日）及星期三（16日）天氣酷熱，亦有一兩陣驟雨。隨後兩三日有驟雨及雷暴。

點擊圖片放大
+2

最新影片推介

童學園
【童學園】20分鐘速整開學午餐飯盒　陳倩揚聯乘營養師教煮2款百搭食譜

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【爆竊案】紅磡黃埔花園疑遭爆竊　女戶主失逾11萬元財物
今日 09:18
【爆竊案】紅磡黃埔花園疑遭爆竊　女戶主失逾11萬元財物
【刑事毀壞】大埔私家車倒車撞毀店鋪玻璃門　司機棄車逃去
今日 09:43
【刑事毀壞】大埔私家車倒車撞毀店鋪玻璃門　司機棄車逃去
【水浸維修】東區醫院柴灣公務員診所水浸　今日暫停服務
今日 10:08
【水浸維修】東區醫院柴灣公務員診所水浸　今日暫停服務
【8.18集會】黎智英李柱銘等7人部份上訴得直　黎智英獲減刑3個月
今日 10:23
【8.18集會】黎智英李柱銘等7人部份上訴得直　黎智英獲減刑3個月
【機票優惠】快運推飛台灣快閃機票優惠　飛台中高雄單程$248起
今日 10:55
【機票優惠】快運推飛台灣快閃機票優惠　飛台中高雄單程$248起

你可能感興趣

【爆竊案】紅磡黃埔花園疑遭爆竊　女戶主失逾11萬元財物
今日 09:18
【爆竊案】紅磡黃埔花園疑遭爆竊　女戶主失逾11萬元財物
【刑事毀壞】大埔私家車倒車撞毀店鋪玻璃門　司機棄車逃去
今日 09:43
【刑事毀壞】大埔私家車倒車撞毀店鋪玻璃門　司機棄車逃去
【水浸維修】東區醫院柴灣公務員診所水浸　今日暫停服務
今日 10:08
【水浸維修】東區醫院柴灣公務員診所水浸　今日暫停服務
天氣 大嶼山 南中國海 日本 大阪 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心
11:37 2023/08/13
【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心