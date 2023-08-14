【天氣報告】狂風雷暴未來一兩小時影響本港　蘭恩料移向日本關西一帶

▲ 低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨雷暴，蘭恩料移向日本關西一帶。（資料圖片）

天文台今日（14日）下午1時45分發出特別天氣提示，指與低壓槽相關的驟雨及狂風雷暴可能在未來一兩小時影響本港。

天文台表示，一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，過去數小時大嶼山及新界部分地區錄得超過10毫米雨量。今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。下午天氣炎熱。吹和緩西南風，風勢間中清勁。

在正午12時，颱風蘭恩集結在大阪之東南偏南約320公里，預料向西北移動，時速約12公里，明日（15日）移向日本關西一帶。

位於南海北部的高空反氣旋會在未來一兩日稍為增強，華南沿岸天色較為明朗，天氣酷熱。同時，受西南氣流影響，該區亦有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在本周後期為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。

天文台展望，星期二（15日）及星期三（16日）天氣酷熱，亦有一兩陣驟雨。隨後兩三日有驟雨及雷暴。

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記者：黃穎津