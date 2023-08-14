【酒店驚魂】港媽攜女兒住泰國酒店　凌晨4點驚現不速之客疑拍卡開房門

▲ 港媽攜女兒住泰國酒店，凌晨4點驚現不速之客，疑拍卡開房門。

出門在外，小心個人安全。近日有一名港媽在Facebook群組發帖，指自己跟女兒一起入住泰國某間酒店，凌晨4點多期間，突然聽到有人輕敲酒店房門，更疑似嘗試用房卡開門，嚇得女事主即時致電酒店接待處詢問，並放平行李箱頂著酒店房門，整晚跟女兒嚇得不敢再入睡。

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據Facebook群組「泰旅谷勁諗好玩(ใหม่)」，一名女網民在昨日（8月13日）早上7時許發帖大呻「好驚丫」，繼而分享入住泰國一間酒店的經歷。女事主指，自己跟女兒正身處曼谷某間酒店內，凌晨時分4:40突然聽到有人輕力敲了數次房門。

女事主起初心想，是否自己觀看卡通片的聲量太大，影響到鄰房住客前來投訴。她繼而致電酒店接待處查詢，對方表示會翻看閉路電視，並叫房務員前來房間查看。

在電話收線後，女事主即時找來行李箱頂著房門，豈料此時卻同步聽到有人用房卡開她的房門。事主形容，對方在聽到她的房內有聲後，即時停止開門：

我再打去reception話係防盜眼見到有個男人企我房門口，reception就道歉話係佢地既housekeeping，聲稱以為我間房無人住叫housekeeping查房，凌晨4點幾查房搵邊個信丫？

況且我房門掛左Do not disturb個牌，而家我同阿女驚到5敢再訓囉，眼訓到核爆甘等天光即刻check out丫

帖文引來網民熱烈議論，有網民留言直指事件「好恐怖喎！」不少網民推薦事主使用頂門工具；但亦有網民以自己曾是飯店職員的身份，分享個人見解：「作為一個曾經的飯店人員，凌晨四點被指派查房其實是可以理解的。頂門神器固然可以一定程度保護自身安全，但同樣如果你在房裡出了什麼意外，就連消防隊都很難進門幫你。頂門神器就是個雙面刃，使用時自己評估一下。」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣