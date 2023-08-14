【降血壓救星】食啱6種生果 可遠離高血壓中風心臟病

一般人對於吃水果有很大迷思，認為果糖會令血糖飆升，不適合血糖高的人士。不過，近日有醫生綜合多份研究報告，分析進食水果對血壓的影響，得出的結論是只要選擇合適的水果、攝取適當份量，患高血壓風險最多可減67%。另有研究指出，有6種水果預防高血壓的效果最好，包括︰提子、藍莓、牛油果、蘋果、梨及橙。

家醫科醫生洪暐傑在其Facebook專頁，引述2018年發表於《營養與飲食學院學報》（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）雜誌的論文指出，每天吃4份或以上約400克的水果，男性可以減少高血壓的機率56%，女性可以減少高血壓的機率67%。由於該研究是8年間分析了4千多個40到69歲沒高血壓男女的報告，甚具參考價值。

▲ 6種水果預防高血壓的效果最好，包括︰提子、藍莓、牛油果、蘋果、梨及橙。

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蘋果降血壓效果最明顯

吃水果除了會影響血糖，也會影響血壓。根據2017年《高血壓》雜誌（Hypertension）發表的論文，研究了20年，分析了近19萬人的飲食習慣，發現提子、藍莓、牛油果；蘋果、梨及橙等6種水果對降低血壓有明顯的影響，其中以蘋果降血壓效果最佳，每天吃超過４份蘋果或橙，可以降低得到高血壓的機率9%。而不影響血壓的水果有香蕉、士多啤梨及藍莓。水果適當食用，患高血壓風險可降低9%，而糖分高的水果則要避免，例如一星期吃上4次以上哈密瓜，則高血壓的增加機率會多7%。

▲ 蘋果降血壓的效果最顯。

高血壓在現今社會十分普遍，根據世衞資料，全球1/4男性患有高血壓，而女性則佔1/5。洪醫生又引述了2016年於《人類高血壓雜誌》（Journal of Human Hypertension）發表的論文，發現每天多吃1份大約106克水果，可以降低發生高血壓的機率1.9%，而進食的水果愈多，愈能降低患高血壓機會，上限為每天吃5份大約530克的水果。但洪醫生更提醒大家，要適量飲果汁，否則會帶來反效果，因為如果每天喝太多果汁（680亳升）以上，就會增加患高血壓的風險。

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責任編輯：羅嘉欣