【降血壓救星】食啱6種生果 可遠離高血壓中風心臟病

一般人對於吃水果有很大迷思,認為果糖會令血糖飆升,不適合血糖高的人士。不過,近日有醫生綜合多份研究報告,分析進食水果對血壓的影響,得出的結論是只要選擇合適的水果、攝取適當份量,患高血壓風險最多可減67%。另有研究指出,有6種水果預防高血壓的效果最好,包括︰提子、藍莓、牛油果、蘋果、梨及橙。

家醫科醫生洪暐傑在其Facebook專頁,引述2018年發表於《營養與飲食學院學報》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)雜誌的論文指出,每天吃4份或以上約400克的水果,男性可以減少高血壓的機率56%,女性可以減少高血壓的機率67%。由於該研究是8年間分析了4千多個40到69歲沒高血壓男女的報告,甚具參考價值。

▲ 6種水果預防高血壓的效果最好,包括︰提子、藍莓、牛油果、蘋果、梨及橙。

最新影片推介

蘋果降血壓效果最明顯

吃水果除了會影響血糖,也會影響血壓。根據2017年《高血壓》雜誌(Hypertension)發表的論文,研究了20年,分析了近19萬人的飲食習慣,發現提子、藍莓、牛油果;蘋果、梨及橙等6種水果對降低血壓有明顯的影響,其中以蘋果降血壓效果最佳,每天吃超過4份蘋果或橙,可以降低得到高血壓的機率9%。而不影響血壓的水果有香蕉、士多啤梨及藍莓。水果適當食用,患高血壓風險可降低9%,而糖分高的水果則要避免,例如一星期吃上4次以上哈密瓜,則高血壓的增加機率會多7%。

▲ 蘋果降血壓的效果最顯。

高血壓在現今社會十分普遍,根據世衞資料,全球1/4男性患有高血壓,而女性則佔1/5。洪醫生又引述了2016年於《人類高血壓雜誌》(Journal of Human Hypertension)發表的論文,發現每天多吃1份大約106克水果,可以降低發生高血壓的機率1.9%,而進食的水果愈多,愈能降低患高血壓機會,上限為每天吃5份大約530克的水果。但洪醫生更提醒大家,要適量飲果汁,否則會帶來反效果,因為如果每天喝太多果汁(680亳升)以上,就會增加患高血壓的風險。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯:羅嘉欣