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【開卷】Patrick Sir教暗黑辦公室生存法則　林溥來含淚憶遭好友背叛：佢係妒忌

娛樂 13:16 2023/08/14

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熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

（左起）布樂文、伍韻婷、林溥來、何泳芍主持《開卷》。

由林溥來（Patrick Sir）、何泳芍（Honey）、布樂文JB、伍韻婷及涂毓麟（Oscar）主持的J2長壽節目《開卷》，在今晚（8月14日）播出的第60集，Patrick Sir介紹書本《權力世界的叢林法則》。

該書內容主要教如何以非一般手法在辦公室及商業世界生存，風格頗為暗黑，包括「不要太信任朋友，要學懂利用敵人」、「利用缺席來提升地位和名氣」及「讓別人幫你做事，但聲譽就自己領取」等。

談到相關法則，Patrick Sir不但語重心長指：「朋友係好容易妒忌你」，語畢即憶述當年如何遭最好朋友出賣，說時更疑似眼泛淚光。

【東張主持】車cam拍到阿伯偷巴士司機背囊　主持Patrick Sir：仲未繩之於法？

Patrick Sir憶被朋友出賣時眼泛淚光。

林溥來心如刀割

Patrick Sir回憶說：「我以前有個教育中心，有個非常好嘅朋友，佢真係翹起我。係我邀請佢加入，佢當時冇嘢做，但邀請完佢之後，佢走去撬我啲學生，帶埋啲人走，係我最Friend嘅朋友。」

他續指，當看到「妒忌論」時，當下更有猶如刀割的心痛感：「後尾我知佢係妒忌，因為佢覺得好多人鍾意Patrick Sir，明明我喺背後做咗好多功夫，令到補習學校有多啲生意。」並透露當時因有小人介入加鹽加醋，令朋友更覺不甘心。

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學會讓人依靠自己

人生經驗豐富的Patrick Sir，分享如何提防「精人出口，笨人出手」困境：「公司有啲人對個制度有啲不滿，佢就會向我講，然後想借我把口去講。」 說畢更分享自身的抵死獨門提防大法。

當四位主持討論「學會讓人依靠你」法則時，先是Honey大表認同謂：「我同啱啱入行嘅朋友傾偈，例如你想有啲福利，但係你要去到一個位，啲人唔可以冇咗你，咁人哋先會就你」

而且Patrick Sir更將相關理論申延至兩性相處 ：「我都成日同好多女人講，你做老婆想個老公唔出軌，你要令到佢冇咗你唔得。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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