【罕見病】男子滴眼藥水引發嚴重敏感 患罕見病全身冒水泡紅疹失明險死
藥物敏感可引致嚴重後果！馬來西亞一名36歲男子因灰塵入眼而使用眼藥水，不料卻引發嚴重藥物敏感，並且因而罹患罕見的皮膚病，臉部腫脹、全身冒出大量水泡和紅疹，更險些失去性命。
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據《星洲網》報道，馬來西亞一名男子在2017年因工作時有灰塵入眼而引發疼痛，求診後使用了醫生處方、含有抗生素的眼藥水，結果不久後產生藥物敏感，導致嘴唇腫脹、眼睛視線消失，全身皮膚更冒出大量水泡和紅疹，並且有潰爛跡象。
男子的妻子諾哈莉亞（譯名）透露，醫生最初以為丈夫患上水痘，然而丈夫之後開始神智不清，甚至陷入昏迷。男子隨即被送到深切治療部（ICU）急救，一度只能依靠儀器維持生命，所幸經過治療後最終脫離險境。
不過在住院43天後，男子被證實患上Steven-Johnson Syndrome（SJS）；據報，SJS是一種罕見的皮膚及黏膜疾病，通常由藥物引起，最初會出現類似流感的症狀，隨後便是疼痛性皮疹擴散和起水泡。SJS會攻擊人體的眼部、嘴部，甚至私處，而男子的眼部症狀最為嚴重，雖然經過治療後康復，但視力已受到破壞，如今左眼失明，右眼視力亦十分微弱。
諾哈莉亞指，由於夫妻二人都是低收入人士，所以在丈夫出院後面對不少經濟壓力，
我們曾經嘗試向社會福利部申請援助金，但遲遲未得到批准，我在社交媒體上公開遭遇之後引起熱議，之後才得到相關單位的關注。
她指出，丈夫的眼睛其實仍有復原機會，但礙於兩人資金有限，如今也只能走一步算一步。她亦坦言，從丈夫出事至今，自己從來沒有離開的念頭，而是更怕失去對方，
這或許是我們的考驗，但我們還是欣然接受。雖然我們現在的日子過得很平淡，但我們也非常感恩。
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責任編輯：羅嘉欣