【罕見病】男子滴眼藥水引發嚴重敏感　患罕見病全身冒水泡紅疹失明險死

▲ 馬來西亞一名男子在使用了含有抗生素的眼藥水之後引發嚴重藥物敏感，全身冒出大量水泡及紅疹，之後被證實患上罕見疾病。

藥物敏感可引致嚴重後果！馬來西亞一名36歲男子因灰塵入眼而使用眼藥水，不料卻引發嚴重藥物敏感，並且因而罹患罕見的皮膚病，臉部腫脹、全身冒出大量水泡和紅疹，更險些失去性命。

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據《星洲網》報道，馬來西亞一名男子在2017年因工作時有灰塵入眼而引發疼痛，求診後使用了醫生處方、含有抗生素的眼藥水，結果不久後產生藥物敏感，導致嘴唇腫脹、眼睛視線消失，全身皮膚更冒出大量水泡和紅疹，並且有潰爛跡象。

男子的妻子諾哈莉亞（譯名）透露，醫生最初以為丈夫患上水痘，然而丈夫之後開始神智不清，甚至陷入昏迷。男子隨即被送到深切治療部（ICU）急救，一度只能依靠儀器維持生命，所幸經過治療後最終脫離險境。

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不過在住院43天後，男子被證實患上Steven-Johnson Syndrome（SJS）；據報，SJS是一種罕見的皮膚及黏膜疾病，通常由藥物引起，最初會出現類似流感的症狀，隨後便是疼痛性皮疹擴散和起水泡。SJS會攻擊人體的眼部、嘴部，甚至私處，而男子的眼部症狀最為嚴重，雖然經過治療後康復，但視力已受到破壞，如今左眼失明，右眼視力亦十分微弱。

諾哈莉亞指，由於夫妻二人都是低收入人士，所以在丈夫出院後面對不少經濟壓力，

我們曾經嘗試向社會福利部申請援助金，但遲遲未得到批准，我在社交媒體上公開遭遇之後引起熱議，之後才得到相關單位的關注。

她指出，丈夫的眼睛其實仍有復原機會，但礙於兩人資金有限，如今也只能走一步算一步。她亦坦言，從丈夫出事至今，自己從來沒有離開的念頭，而是更怕失去對方，

這或許是我們的考驗，但我們還是欣然接受。雖然我們現在的日子過得很平淡，但我們也非常感恩。

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責任編輯：羅嘉欣