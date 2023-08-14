  • 30°C
香港時間 : 2023814日 (週一) 14:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自私行為】男童港鐵橫臥霸兩座位鞋底直踩櫈上　同行家長懶理網民轟無品

親子 13:48 2023/08/14

分享：

分享：

熱門 蔡卓妍 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

這個行為超無品！

小孩乘車時倦極睡覺乃人之常情，但不能自私地影響他人！最近網上就流傳一張男童乘港鐵橫臥睡覺，霸佔兩座位的照片，他更將鞋子踩上座位，而同行的兩名婦人沒有制止，有網友將照片拍照放上網，發文直斥「佢對鞋有幾污糟，小朋友唔識，大人係咪應該有家教？」

最新影片推介:

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】劉翁囝囝改名李小龍盼做真漢子　99分好爸爸每日陪玩伏匿匿

一名港男在Facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組發文，指

兩個普通話大人迫走人 ，個小朋友即時瞓喺度，佢對鞋有幾污糟， 小朋友唔識，大人係咪應該有家教？

照片所見，一名男童橫臥於座位上睡覺，霸佔兩座位不特些，還將腳放上櫈上，骯髒的鞋底向著其他乘客，而同行還有兩名婦人，完全不制止男童，反而手托男童頭部，彷彿哄他入睡。

而從港男上載的圖片可見，車廂玻璃窗倒影出真實情況，有人手持幾袋物品都只能站著，對於這種自私行為，網民直言相當過份：「係自己屋企都唔得啦」、「冇家教就要俾人教。應該當面話佢父母，叫佢正確教導兒子這是不能在公眾場所/交通工具上做的行為。要做就回家去做。」不過都有網友呼籲大家要互相包容。

點擊圖片放大
+5
+4

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

網絡熱話 爸媽心聲 環境衞生 家庭教育 港鐵

最高瀏覽

【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心
11:37 2023/08/13
【阿Sa情變】驚傳阿Sa與富三代男友分手　曾帶石恆聰見Sa爸蔡卓妍被指終死心