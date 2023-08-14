【自私行為】男童港鐵橫臥霸兩座位鞋底直踩櫈上　同行家長懶理網民轟無品

▲ 這個行為超無品！

小孩乘車時倦極睡覺乃人之常情，但不能自私地影響他人！最近網上就流傳一張男童乘港鐵橫臥睡覺，霸佔兩座位的照片，他更將鞋子踩上座位，而同行的兩名婦人沒有制止，有網友將照片拍照放上網，發文直斥「佢對鞋有幾污糟，小朋友唔識，大人係咪應該有家教？」

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一名港男在Facebook「香港突發事故報料區及討論區」群組發文，指

兩個普通話大人迫走人 ，個小朋友即時瞓喺度，佢對鞋有幾污糟， 小朋友唔識，大人係咪應該有家教？

照片所見，一名男童橫臥於座位上睡覺，霸佔兩座位不特些，還將腳放上櫈上，骯髒的鞋底向著其他乘客，而同行還有兩名婦人，完全不制止男童，反而手托男童頭部，彷彿哄他入睡。

而從港男上載的圖片可見，車廂玻璃窗倒影出真實情況，有人手持幾袋物品都只能站著，對於這種自私行為，網民直言相當過份：「係自己屋企都唔得啦」、「冇家教就要俾人教。應該當面話佢父母，叫佢正確教導兒子這是不能在公眾場所/交通工具上做的行為。要做就回家去做。」不過都有網友呼籲大家要互相包容。

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責任編輯︰王明芳