【健康檢查】中小學生周年健康檢查11月起開始　12間中心提供服務

▲ 12間學生健康服務中心將會恢復為中小學各班級的學童提供周年健康檢查服務。（資料圖片）

衞生署今日（14日）宣布，轄下12間學生健康服務中心於今年11月1日起，向小學一至六年級及中學一至六年級的學生提供周年健康檢查服務。

部分學生周年健康檢查服務早前曾因新冠疫情影響而暫停。於2023／24學年，12間學生健康服務中心將會恢復為中小學各班級的學童提供周年健康檢查服務。家長將會獲通知相關健康檢查具體安排。12間中心分別是：

柴灣學生健康服務中心

九龍灣學生健康服務中心

西九龍政府合署學生健康服務中心

藍田學生健康服務中心

沙田學生健康服務中心

石湖墟學生健康服務中心

南葵涌學生健康服務中心

大埔學生健康服務中心

慈雲山伍若瑜學生健康服務中心

屯門學生健康服務中心

西環學生健康服務中心及元朗學生健康服務中心

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同時，為配合人手安排及診所改善工程，九龍城獅子會學生健康服務中心會由11月1日起暫時關閉，直至另行通知。其間，原於該學生健康服務中心接受服務的中小學生，會獲安排前往西九龍政府合署學生健康服務中心接受服務，署方會通知受影響的學校及家長有關的詳情。

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記者：黃穎津